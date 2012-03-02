150 شعبه اخذ رای میزبان آرای مردم لنگرود است

عزیز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از این تعداد 38 شعبه سیار و 112 شعبه ثابت است، افزود: در روند برگزاری این دوره از انتخابات سه هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و انتظامی مشارکت دارند.

وی همچنین اظهارداشت: دشمنان و رسانه های استکباری به شدت در حال تبلیغ هستند که حضور مردم را در انتخابات کم رنگ جلوه دهند.

فرماندار لنگرود با اشاره به اینکه دشمنان به شدت از رای ملت ایران هراس دارند، گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب کوری چشم دشمنان و سربلندی ملت ایران در بین دوست و دشمن خواهد شد.

وی افزود: انتخابات آزمون الهی است و چشم جهان اسلام به نظام جمهوری اسلامی معطوف شده است.

کاظمی ادامه داد: انتخابات امسال نخستین انتخابات بعد از فتنه سال ۸۸ است بنابراین آحاد مردم با حضور حداکثری در پای صندوقهای رای همانگونه که در ۲۲ بهمن ماه سال جاری به خیابانها آمدند و با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند امروز هم با حضور گسترده در پای صندوقهای رای بار دیگر بصیرت و آگاهی خود را به رخ جهانیان خواهند کشید.

84 هزار و 500 نفر درشهرستان لنگرود واجد شرایط رای دادن در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.