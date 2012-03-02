حضور در دقیقه 90 انتخابات؛غیبت در تصمیم گیری ها

به گزارش خبرنگارمهر، من رای می دهم، تو رای می دهی، ما رای می دهیم و این است تعیین سرنوشت اجتماعی هر یک از ما به عنوان افراد اجتماعی که خودمان با حضور در صحنه بزرگترین انتخاب آن را رقم زدیم.

انتخابی که برای سربلندی و سرافرازی به آن لبیک گفتیم و شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی سر دادیم. امروز هم آمدیم و می آییم تا با رای دیگری با عنوان " انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی " دوباره به خود و دیگران یادآوری کنیم، ملت ایران پای همه چیز ایستاده اند " این ایستادگی می خواهد انتخابات باشد، صبوری در مقابل تحریم ها باشد و یا دلتنگی برای فرزندان شهید مملکت. "

مهم فقط بودنمان است و ماندنمان و همین بودن ها و ماندن هاست که همیشه و همیشه خاری شده است در چشم دشمن، دشمنانی که می دانند اما به روی خودشان نمی آورند، می داند ملت ایران لحظه ای از نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه غفلت نمی کنند.

مهم همین است که همه بدانند مردم ایران را در تنگناترین تنگناها که بگذاری باز هم دم از نبودن ها و گذاشتن ها و رفتن ها نمی زنند که گویی بیشتر از پیش قدرت می گیرند تا برای نگهداری و صیانت از لحظه های انقلاب استواری کنند.

امروز روز انتخاب است، انتخاب برای چهار سال عهده داری امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه.

امروز چگونگی حضورمان مهم است، آمدن را که بی شک و تردید می آییم. آمدنمان مهم است، درست مثل خواندن نماز سروقت می ماند که با ذوق و شوق به سجاده نیاز پروردگار اقامه می بندیم. چه لحظه هایی و چه لذتی را به عمق روح و جان هدیه می دهیم.

ما ملت ایران بودیم، صبوری هایمان و اعتقادها و باورهایمان که انقلاب اسلامی را به شوق حضور حکومتی مردمی و عدالت محور با پشتیبانی و درایت بنیانگذار مهربان جمهوری اسلامی ایران رقم زدیم.

ما ملت ایران بودیم که ایستادگی کردیم تا آنجا که دشمن خواست کرامت انسانیمان را با سیاست " تحریم " به بازی بگیرد و باز ما ملت ایران بودیم که با ایستادگی بر آرمان هایی که از انقلاب فرا گرفتیم و دشمن را بازی دادیم آنقدر که دیگر ملت های خسته از خودکامگی های دشمن را هم بیدار کردیم تا آنجا که انقلاب اسلامی موجبات بیداری اسلامی را در جهان مهیا کردیم.

حضور در دقیقه 90 انتخابات فرصت دادن به نبودن در صحنه است

" انتخابات یک حق است " اندیشیدن به این جمله عمیق مقام معظم رهبری پس از حضور در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که حکومت اسلامی و مردمی جمهوری اسلامی برای همه ما پیر و جوان، کوچک و بزرگ احترام قائل است و می خواهد همه مان درامور خرد و کلان تصمیم گیری ها با دولت و دولتمردان مشارکت کنیم.

آری امروز برای کشور و ملت ایران روز بزرگی است و همه چشم ها به گام های مردم برای حضور پای صندوق های رای دوخته شده است. آنهایی که قدم هایمان را رصد می کنند و دوست دارند صدای قدم هایمان که پای صندوق های رای می رویم را نشنویم.

دیر آمدن یعنی کندی در حرکت هایمان



و امروز یک بار دیگر نوبتمان شده است که به صحنه بیاییم. پیش از این نیز آمدیم و 33 بهار انقلابی را در برداشتن گام های استوار در هر لحظه تجربه کردیم. مهم است. امروز باید حرکتمان را دوباره و دوباره به دنیا ثابت کنیم. اما نه حضور دقیقه نودی.

امروز روز رای است ، رای به سرنوشت خودمان و همه هموطنانمان. برای آمدن هایمان تاخیر را حذف کنیم.

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آسیه چهارباغی

