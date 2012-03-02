الیگودرز در انتظار خلق حماسه/ سرمای هوا مانع حضور مردم نشد

به گزارش خبرنگار مهر، هر لحظه که از ساعات آغاز رای گیری در شهرستان الیگودرز می گذرد حضور مردم این شهرستان در پای صندوقهای رای شورانگیزتر می شود.

با گذشت تنها چند ساعت از شروع انتخابات شعب اخذ رای شهرستان الیگودرز لحظه به لحظه شلوغتر شده و شور حضور هر دقیقه افزایش می یابد.

خبرنگاران و گزارشگران مهر در جای جای شهرستان الیگودرز راوی خبر و گزارش انتخاباتی نیستند بلکه روایتگر حماسه ای عظیم و برگ زرین دیگری بر افتخارات لرستان و لرستانی ها هستند.

مطابق گزارش خبرنگار مهر شعب اخذ رای حتی در دورترین مناطق شهرستان الیگودرز از جمله بخش زز و ماهرو و بشارت مستقر شده اند و از دقایق اولیه صبح امروز مشغول اخذ رای مردم هستند.

فرماندار شهرستان الیگودرز در حاشیه انداختن رای خود به صندوق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حضور مردم در انتخابات پرشور و توصیف نشدنی است، گفت: مردم الیگودرز در 12 اسفند حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.

سید مهدی وفایی مقدم با اشاره به صفوف طولانی رای دهندگان گفت: مردم این شهرستان برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزودند.

وی با تاکید بر اینکه همه تمهیدات لازم برای اطمینان از صحت و سلامت انتخابات اندیشیده شده است، عنوان کرد: علی رغم بارندگی ها در دو بخش زز و ماهرو و بشارت صندوقهای رای به موقع در این مناطق مستقر و کار رای گیری از مردم را آغاز کردند.

فرماندار شهرستان الیگودرز یادآور شد: 139 شعبه اخذ رای ثابت و سیار کار جمع آوری آرای مردم این شهرستان را بر عهده خواهند داشت.

وی همچنین با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود مشارکت مردم دراین دوره از انتخابات افزایش یابد، ادامه داد: 1800 نفر عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی در کنار نیروهای انتظامی کار برگزار انتخابات را بر عهده دارند.

امام جمعه شهرستان الیگودرز نیز در حاشیه انداختن رای خود به صندوق ضن تقدیر از حضور باشکوه مردم، اظهار داشت: مردم با حضور خود در صحنه انتخابات نشان دادند که گوش به فرمان ولایت و رهبری هستند.

حجت الاسلام حقیان با بیان اینکه مردم ثابت کرده اند که هر زمانی رهبری دستور بدهند در صحنه حضور پیدا می کنند، یادآور شد: همچنین حضور مردم در پای صندوقهای رای نشان دهنده وحدت، همدلی و انسجام در جامعه است.

وی با تقدیر از مشارکت مردم در این دوره از انتخابات، ابراز امیدواری کرد که مردم الیگودرز رکورد دیگری را برای خود رقم بزنند.