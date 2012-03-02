غیور مردان و شیرزنان سیستانی و بلوچستانی در حال خلق حماسه ای نو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رای گیری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ساعت هشت صبح روز جمعه همزمان با سراسر کشور در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.

مردم این استان اعم از شیعه و سنی، بلوچ و سیستانی، بیرجندی و کرمانی و یزدی از ساعات اولیه آغاز رای گیری با حضور در شعبات اخذ رای در صفوف طولانی و پرنشاط آماده انداختن رایشان به صندوق بودند.

مردم همیشه در صحنه و ولایت مدار این دیار کهن همواره در طول 32 سال گذشته با حضور در صحنه های مختلف به ویژه انتخابات نقش خود را در حمایت از نظام جمهوری اسلامی، حفظ ارزش های انقلاب و آرمان های امام راحل (ره) و پیروی از رهبر فرزانه انقلاب به اثبات رسانده اند.

تعدادی از نوجوانان که امروز برای نخستین بار افتخار حضور در صحنه انتخابات را پیدا کرده اند، به خبرنگار مهر گفتند: مشتاقانه آمده ایم تا به جهانیان ثابت کنیم که نوجوانان ایران اسلامی همگام با سایر اقشار جامعه از ارزش های والای انقلاب حفاظت می کنند.

مریم سرحدی یکی از رای دهندگان زاهدانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به خود می بالم که یک ایرانی هستم و می توانم در سرنوشت کشور خود دخیل باشم.

وی افزود: ما آمده ایم تا با حضور خود به دشمنان ایران ثابت کنیم که همواره در تمام صحنه ها آماده دفاع از کشور و میهن عزیزمان هستیم.

محمد ابراهیمی یکی دیگر از رای دهندگان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: سیستان و بلوچستان نمادی از وحدت شیعه و سنی و الگوی تمام عیاری از زندگی مسالمت آمیز اقوام و طوایف و مذاهب مختلف است، و امروز آمده ایم تا یکبار دیگر الگو بودن خود را به جهانیان ثابت کنیم.

وی گفت: ملت ایران همیشه در صحنه حاضر و استوار هستند.

عباس شیبک قهرمان ووشوی کشور نیز به خبرنگار مهر، گفت: امروز حضور پرشور و گسترده ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در پای صندوق های اخذ رای ضربه سنگینی به دشمنان نظام اسلامی وارد خواهد کرد.

زهرا حیدری یکی از رای دهندگان در گفتگو با مهر اظهار داشت: با وجود اینکه از دقایق اولیه آغاز رای گیری به شعبه اخذ رای مراجعه کردم اما به علت استقبال زیاد مردم رای دادن با تاخیر انجام شد.

وی افزود: حضور حداکثری و منسجم اقشار مختلف مردم در انتخابات به طور یقین دشمنان و فتنه گران داخلی و خارجی را مایوس و ناامید خواهد کرد.

فهیمه شهرکی یکی دیگر از رای دهندگان گفت: کجایند دشمنان ایران اسلامی که ببینند با وجود این همه ایرانی غیور و دلاور هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

وی افزود: دشمن بداند ایرانی تا خون در بدن دارد پشتیبان رهبرش است و از کشورش مانند جانش دفاع می کند.

بیش از یک میلیون نفر در سیستان و بلوچستان واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد 54 هزار و 615 نفر رای اولی به شمار می روند.

هزار و 330 شعبه اخذ رای برای جمع آوری آرای مردم این استان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده که از این تعداد 803 شعبه روستایی و 527 شعبه شهری است.

از این تعداد، 586 شعبه اخذ رای ثابت و 744 شعبه سیار هستند.

استان سیستان و بلوچستان با 14 شهرستان دارای شش حوزه اصلی و 34 حوزه فرعی و هشت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.