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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

رفیعی :

120 هزار برگه رای برای انتخابات در شهرستان خدابنده در نظر گرفته شده است

120 هزار برگه رای برای انتخابات در شهرستان خدابنده در نظر گرفته شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان خدابنده گفت: 120 هزار برگه اخذ رای برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است که در این راستا 146 هزار نفر در شهرستان حائز شرایط انتخاباتی هستند.

نورالدین رفیعی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور مردم در پای صندوقهای رای در شهرستان خدابنده را بسیار عالی عنوان کرد و افزود: استقبال مردم خوب بوده و بعد از ظهر هم بیشتر از این خواهد بود و امنیت در پای صندوقهای رای برقرار است.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تبعات مثبتی در برد سیاسی و بیمه کردن پایه های نظام جمهوری اسلامی دارد.

فرماندار شهرستان خدابنده گفت: مشارکت گسترده مردم در پای صندوقهای رای الگویی برای کشورهای دیگر بوده که این کشورها انتخابات آزاد برگزار کنند.

رفیعی تاکید کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای تو دهنی به آمریکا و استکبار است لذا با این حضور دشمن ناراحت و دوستداران نظام خوشحال خواهند بود.

وی از نظارت دو هزار و 600 نفر از عوامل اجرایی در شهرستان بر انتخابات خبر داد و گفت: 143 شعبه اخذ رای برای انتخابات در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان خدابنده افزود: مردم باید با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای دشمن را نامید کنند و با حضور خود در انتخابات وفاداری خود را به ولایت رهبری نشان دهند.

کد مطلب 1548878

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