حضور مقتدرانه امروز بر تن استکبار لرزه انداخته است

ابراهیم کردلو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز رویداد مهم دیگری را در کشور شاهد هستیم و به مانند همیشه حضور گسترده و مقتدرانه مردم در اقصی نقاط ایران در این رویداد مهم، حماسه افرین است.

وی گفت: حضور گسترده و پر شورو نشاط مردم در همه جای ایران اسلامی لرزه بر تن استکبار جهانی و دشمنان داخلی افکنده و همه توطئه های آنها برای کمرنگ نشان دادن فضای انتخابات ایران را نقش بر آب کرده است.

وی افزود: مردم محمد شهر همگام با مردم سراسر کشور از ساعات اولیه امروز با شور و اشتیاقی توصیف ناپذیر پای صندوق های رای حاضر شده تا علاوه بر انتخاب کاندیدای مورد تائید خود، اقتدار نظام ومیزان پایبندی خود به ارزشهای انقلابی را فریاد زده و به همه دنیا نشان دهند که حضور مردم در صحنه، تا اخرین قطره خون ادامه دارد.

کردلو تصریح کرد: مردم محمد شهر در همه صحنه های حماسی حضوری افتخارآفرین داشته و امروز نیز این حضور توصیف ناپذیر است.

وی گفت: امیدواریم این گستردگی حضور با آگاهی و شعور سیاسی بالای مردم این شهر، انتخابی اصلح را به دنبال داشته و آینده ای آباد را برای این کهن بوم رقم زند.

وی با اشاره به نوپا بودن استان البرز گفت: این انتخابات برای البرزی ها بیش از سایر استان ها حساسیت دارد زیرا اقدامات اساسی و زیرساختی استان در گرو انتخابات امروز است.

وی گفت: کاندیداهائی که مورد تائید شورای نگهبان بوده اند همه محترم و قابل انتخاب هستند اما مردم باید در کنار اعتقاد به موازین ارزشمند اسلامی و انقلابی و سوابق قبلی کاندیداها، تخصص و کارآمدی آنها را نیز برای انتخابی بهتر ملاک قرار دهند.

سخنگوی شورای شهر محمدشهر، فضای انتخاباتی این شهر را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: فرایند رای گیری از ساعات اولیه روز بدون هیچ مشکلی در این شهر آغار شده و ادامه دارد.