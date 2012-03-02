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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

قناعت در گفتگو با مهر:

ارتقای رتبه مشارکت گلستانیها در انتخابات/ درخواست تمدید زمان انتخابات

ارتقای رتبه مشارکت گلستانیها در انتخابات/ درخواست تمدید زمان انتخابات

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان اعلام کرد: در استان یک میلیون 108 هزار نفر واجد شرایط وجود دارد و امیدواریم بتوانیم رتبه خود در مشارکت مردم را از 5 به 3 در کشور افزایش دهیم.

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در گزارشاتی که از شهرستانهای 14 گانه استان رسیده است، هیچ تخلف و بی نظمی ای دیده نشده است.

وی افزود: از حیث اجرا خوب کار شده است و مسئولینت به خوبی پای کارند ، مردم نیز تا پایان انتخابات با آرامش و نشاط و حضور حداکثری خود انتخابات را در استان پرشور کنند.

قناعت تصریح کرد: با حضور پر شور مردم ساعت برگزاری انتخابات قطعا تمدید می شود تا مردم بتوانند در کل استان رای بدهند.

استاندار گلستان گفت: به دلیل حضور پر شور مردم در انتخابات استان، قطعا درخواست تمدید مدت انتخابات را از وزارت کشور خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: پیروز اساسی انتخابات مردم اند ، حضور در انتخابات هم یک تکلیف شرعی و هم یک مسئولیت اجرایی است.
کد مطلب 1548881

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