به گزارش خبرنگار مهر، باب کن چاریان پس از انداختن رای خود به صندوق در جمع خبرنگاران بیان داشت: ارامنه و مسیحیان اصفهان همپای برادران مسلمان خود همانگونه که حضور خود را در راهپیمایی 22 بهمن به تثبیت رساندند در پای صندوق‌های رای حضور می‌یابند.

وی افزود: ارامنه و مسحیان اصفهان به صورت همدل و یکصدا در انتخابات شرکت می‌کنند.

اسقف اعظم ارامنه جنوب ایران یادآور شد: در حوزه ارامنه جنوب اصفهان دو نامزد تایید صلاحیت شدند که دو روز گذشته ورژ درماردیروسیان نامزد حوزه ارامنه از شرکت در انتخابات انصراف داد و حالا تنها روبرت بگلریان در صحنه انتخابات برای این حوزه باقی‌مانده است.

