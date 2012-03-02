  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

اسقف اعظم ارامنه جنوب ایران:

مسیحیان اصفهان همچون راهپیمایی 22 بهمن در انتخابات شرکت می‌کنند

مسیحیان اصفهان همچون راهپیمایی 22 بهمن در انتخابات شرکت می‌کنند

اصفهان - خبرگزاری مهر: اسقف اعظم ارامنه جنوب ایران گفت: مسیحیان اصفهان همچون راهپیمایی 22 بهمن در انتخابات شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، باب کن چاریان پس از انداختن رای خود به صندوق در جمع خبرنگاران بیان داشت: ارامنه و مسیحیان اصفهان همپای برادران مسلمان خود همانگونه که حضور خود را در راهپیمایی 22 بهمن به تثبیت رساندند در پای صندوق‌های رای حضور می‌یابند.

وی افزود: ارامنه و مسحیان اصفهان به صورت همدل و یکصدا در انتخابات شرکت می‌کنند.

اسقف اعظم ارامنه جنوب ایران یادآور شد: در حوزه ارامنه جنوب اصفهان دو نامزد تایید صلاحیت شدند که دو روز گذشته ورژ درماردیروسیان نامزد حوزه ارامنه از شرکت در انتخابات انصراف داد و حالا تنها روبرت بگلریان در صحنه انتخابات برای این حوزه باقی‌مانده است.
 

کد مطلب 1548882

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها