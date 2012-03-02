وزیر کشور از شعبه اخذ رای مستقر در مسجد امیر(ع) دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار به همراه استاندار تهران ضمن بازدید ازحوزه اخذ رای مستقر در مسجد امیر(ع) اظهار داشت : از صبح با استانداران در تماس هستیم و گزارشات خیلی خوبی از حضور گسترده مردم در انتخابات به دست ما رسیده است.

وی افزود: مردم شریف ایران به تاسی از رهبرشان در ساعات اولیه رای گیری پای صندوق های رای حاضر شدند.

محمد نجار خطاب به کاندیداها گفت: از کاندیداها و هواداران آنها می خواهیم که قانون را رعایت کنند.

وزیر کشور، ایران را الگو و نماد مردم سالاری و دموکراسی دانست و گفت: مردم با حضور حماسی خود در انتخابات هزینه های نظام استکبار برای مقابله با ایران را هدر داده و سیلی محکمی به گوش دشمنان زدند و صلابت خود را در مردم سالاری دینی به اثبات رساندند.