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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

حجت الاسلام کوثری:

مشارکت مردم در انتخابات نهم سبب یاس دشمنان نظام است

مشارکت مردم در انتخابات نهم سبب یاس دشمنان نظام است

شیروان - خبرگزاری مهر: امام جمعه شیروان گفت: مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سبب یاس و ناامیدی دشمنان نظام و انقلاب است.

حجت الاسلام حسین کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایستادگی، مقاومت و حضور مردم ایران اسلامی در طول این سی و سه سال گذشته در صحنه های انقلاب افزود: مردم فهیم و آگاه خراسان شمالی به ویژه مردم شریف شهرستان شیروان در راستای اهداف و آرمان های انقلاب و نظام اسلامی، همگام با آرمان های نظام بوده است.

وی افزود: به خاطر این حضور چشم گیر، از مردم این دیار که حسب تکلیف و وظیفه در پای صندوق های رای حضور یافته اند، تشکر و قدردانی نموده و خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم.

کوثری گفت: امروز فرصت بسیار مغتنمی برای تجدید پیمان مردم ولایتمدار با امام(ره) و انقلاب اسلامی است و بدون شک مشارکت آنان در سرنوشت سیاسی جامعه، تاثیرات داخلی و خارجی زیادی دارد.

کوثری ادامه داد: این فرصت مشارکت، هم حق مردم و هم تکلیف شرعی آنان بوده که ادای آن، سبب یاس و ناامیدی دشمنان نظام و استکبار جهانی خواهند شد.

امام جمعه شیروان اظهار داشت: مردم ایران اسلامی با حضور درپای صندوق های رای و انتخاب نمایندگانی اصلح ضمن انجام تکلیف شرعی خود سرنوشت چهار ساله جامعه خود را به دست افراد منتخب خود می سپارند.

شهرستان 147 هزار نفری شیروان دارای 116 شعبه اخذ رای است و 6 نامزد انتخابات در این شهرستان برای کسب یک کرسی مجلس شورای اسلامی با هم به رقابت پرداخته اند.
 

کد مطلب 1548886

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