چشمی که منتظر است و دستی که تا عرش می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ایام سال یکی پس از دیگری فرا می رسند و هر شخصی درگیر دغدغه های زندگی خویش است، غافل از اینکه همسایه، همشهری یا هموطنش به خاطر مشکلات مالی و تنگدستی، طعم طاقت فرسا بودن زندگی را بیش از هر چیز دیگری می چشد.

روز 14 اسفندماه به عنوان روز "احسان و نیکوکاری" نام گذاری شده است؛ احسان به معنای نیکوکاری از ریشه "حُسن" گرفته شده که به معنای نیک و پسندیده است و در کاربردهای قرآنی نیز به معنای کار نیک و پسندیده تلقی می شود.

از آن جایی که احسان، از نظر عرف و عقل و شرع امری پسندیده است، از اهمیت و جایگاه بلندی هم در رفتارهای اجتماعی برخوردار است و هم از نظر قرآن یکی از مهمترین ابزارهای تکاملی بشر به شمار می رود و موجب می شود تا انسان به جایگاهی برسد که شایسته مقام انسانیت، کرامت و شرافت اوست.

سود معامله با خداوند در روز نیکوکاری با هیچ چیز قابل تعویض نیست

روز 14 اسفند روز معامله باخداست، معامله ای که در آن سودی نصیب آدمی می شود که با هیچ چیز در دنیا قابل تعویض نیست؛ این سود همان توشه آخرت است و علاوه بر آن به زایش محبت که محصول عشق و دوستی محسوب می شود، دامن زده است.

با سرمایه نیکوکاری می توان دلهایی به دست آوردکه لبخندشان لبخند خداست. با دوستی و مهرورزی نهالی در وجود ما آبیاری می شود که محصولش متضمن شادی تمام لحظه هایمان است.

انفاق از دیدگاه قرآن کریم

در فرهنگ شکوهمند اسلام، انفاق در راه خدا، از مصادیق احسان شمرده شده و روایات و آیات بسیاری در تأکید آن آمده است. قرآن مجید اجر و مزد انفاق در راه خدا را 700 برابر بیشتر می داند و نیز می فرماید: "اگر چیزی را در راه او انفاق کنید، خداوند عوض آن را می دهد و جای آن را پر می کند و او بهترین روزی دهندگان است".

منفقان رستگارانند

قرآن مجید، انفاق در راه خدا و دوری از صفت ناپسندیده بُخل و طمع را، از ویژگیهای اخلاقی رستگاران شمرده شده است. در آیه 16 سوره تغابن آمده است: "تا می توانید تقوای الهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت و انفاق کنید که برای شما بهتر است و کسانی که از بخل و حرص خویشتن مصون بمانند، رستگارانند".

خداوند اعمال ما را وسیله آزمایش بندگانش ذکر می کند و ضمن توصیه به انفاق، ما را از پاداش عظیم آن با خبر می سازد و حفظ وجودمان را از بخل سبب رستگاریمان می داند.

انفاق عملی است محبوب و دارای اجر فراوان در نزد خداوند است. انفاق سبب می شود، در هنگام مرگ و در روز قیامت، ترس و اندوه از ما دور شود. همچنین پاداش احسان، ویژه افراد معین نیست و همه مردمان در برابر انفاقی که می کنند به پاداش عمل خود می رسند.

ببخش و از دستی بلند پاداش بگیر

از حضرت علی(ع) روایت شده است: "آن کس که با دستی کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش می گیرد". بنابراین، آنچه در راه خیر انفاق می کنیم، هرچند کم باشد، خداوند از فضل خود بر آن می افزاید و چندین برابر به ما پاداش می دهد.

از مهمترین شرایط انفاق، "اخلاص" است. یعنی آنچه می بخشیم، باید فقط برای خدا و نیت ما تنها رضایت او باشد. وقتی انفاق می کنیم، نباید از کسی توقع مدح داشته باشیم؛ چراکه اگر این توقع در کار بیاید، انفاق در راه خدا نیست و نباید منتظر پاداش و گشایش و آمرزش بود و چنانچه نیت ما برای خدا خالص باشد، خداوند چنان اجری به ما می دهد که در باورمان نگنجد و هرچه اخلاص بیشتر باشد، شایستگی برای پاداش هم بیشتر می شود.

امام صادق(ع) در مورد احسان و نیکوکاری فرموده است: " نیکوکاری و حسن خلق خانه ها را آباد کند و بر عمرها بیفزاید"، "هیچ گناهی بزرگتر از گناه کسی نیست که از احسان به محتاج خودداری کند"، " بهترین نیکی آن است که به محتاج برسد"، " بهترین شکل احسان، بخشش بدون انتظار عوض است"، " هرکس به خاطر احسانش منت گذارد، آن را فاسد کرده است".

بخشیدن مال و ثروت دنیا ذخیره آخرت است

درکلام گهربار حضرت علی(ع) نیز آمده است: "از آن چه فانی است، بخشش کن تا از آن چه پایدار است، عوض گیری" و نیز می فرماید: "بخشیدن این مال و ثروت دنیا، ذخیره است و نگهداشتن آن فتنه".

روز 14 اسفندماه روز سپاس است؛ سپاسِ آن همه نعمت الهی که ادا نشده، سپاس آن همه لطف او که زبانمان در آن قاصر مانده و سپاس آن همه نیکی او که فرو گذاشته شده است. همیشه از نعمت لبریز بوده ایم واز سپاس گزار بودن تهی، و اینک می شود با نیکوکاری و احسان، ذره ای ازالطاف الهی را سپاس گفت.

در کشور ما افرادی که غرق در نعمت اند، کم نیستند. برخی از آنها در کارهای خیر شریک و متأسفانه برخی چشمهای خود را به روی نیکوکاری و احسان بسته اند.

کسانی هستند که از درد دیگران بی خبرند و شادی و رفاه خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهند، اما نمی دانند که در امتحان بزرگی قرار گرفته و با هر لغزشی، شادی و رفاه آخرت خود را از دست می دهند.

کاش تمامی ما انسانها ذره ای از شادی خود را در راه رضای خدا و شادی دلهای آزرده می دادیم و مهمتر از همه در این دنیایی که هزاران گناه در جای جای آن به چشم می خورد، لبخندی عمیق بر لبان مولا و سرورمان حضرت صاحب الزمان(عج) می نشاندیم و اگر توفیق بود در زمان ظهور آن حضرت مقابلش زانو زده و می گفتیم مولا و سرور ما، من برای شادی تو و شادی تمام کسانی که تو دوستشان داری، قدم برداشتم.

..................................

مینا شمسی