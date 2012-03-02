مردم اردبیل تخلفات انتخاباتی را گزارش دهند

به گزارش مهر، داور نظر علیان ظهر جمعه در جلسه ستاد نظارت و بازرسی انتخابات استان افزود: مردم در صورت مشاهده تخلفات با شماره تلفنهای 2231173 و 2231083 با کد 0451 تخلفات انتخاباتی را گزارش دهند.

وی با بیان اینکه از آغاز زمان رای گیری تاکنون تخلفاتی گزارش نشده است، یادآور شد: بنا به اعلام شعب در تمام سطح استان تا این لحظه انتخابات پرشوری را در استان اردبیل شاهد بوده ایم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان داشتن اصل شناسنامه برای اخذ رای ضروری دانست و اضافه کرد: به خاطر تسریع در مراحل رای گیری بهتر است شهروندان کارت ملی یا کد ملی خود را همراه داشته باشند.

وی تصریح کرد: اخذ رای با شناسنامه بدون عکس نیز ممکن است به شرطی که فرد رای دهنده از شرایط سنی لازم یعنی متولیدین 12 اسفند 72 به پایین برخوردار باشند.

نظرعلیان تعداد شعب اخذ رای این استان را هزار و 159 شعبه در سطح استان عنوان کرد و متذکر شد: نمایندگان دفتر نظارت و بازرسی در تمام این شعب به دقت سلامت انتخابات را رصد می کنند و از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری خواهند کرد.