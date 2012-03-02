  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

بازتاب حضور-9/

تی آر تی: افزایش مشارکت مردم تهران در ساعات آتی/ انتظار مشارکت 60 درصدی

تی آر تی: افزایش مشارکت مردم تهران در ساعات آتی/ انتظار مشارکت 60 درصدی

خبرنگار شبکه تی. آر .تی. ترکیه در گزارشی از تهران از احتمال افزایش مشارکت در ساعت های آتی در پای صندوق‌های رای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تی آر تی امروز در گزارشی انتخابات پارلمانی در ایران را مورد بررسی قرار داد و گفت: در انتخابات امسال رقابت بین اصولگرایان است و اصلاح طلبان شانسی برای پیروزی در آن ندارند.

در ادامه این گزارش "هاکان چلیلک" خبرنگار این شبکه در تهران به ارائه گزارش خود می پردازد و می گوید: 4 ساعت از شروع انتخابات سپری شده و 8 میلیون نفر در پای صندوق های رای حاضر شده اند.

وی می گوید: تاکنون به چند مکان رای گیری مراجع کردم که مشارکت در حد انتظار نبوده اما پیش بینی می شود تا در ساعات آتی مشارکت مردمی بیشتر شود.

چلیک می گوید: انتظارها حاکی از مشارکت 50 تا 60 درصدی مردم در انتخابات است.

وی می گوید: نکته جالب در انتخابات امسال نسبت به دوره های قبل این است که این بار بیشتر از آنکه درباره نامزدها صحبت شود بیشتر درباره "مشارکت مردمی" صحبت می شود.

خبرنگار این شبکه در پایان گزارش خود به اعلام نتایج انتخاباتی اشاره کرد و گفت: گرچه انتظار می رود تا ظرف یکی دو روز آینده نتایج انتخابات بطور غیر رسمی اعلام شود اما دستکم دو هفته زمان خواهد برد تا شورای نگهبان نتایج انتخابات را بررسی و نتایج رسمی و قانونی را اعلام کند.

کد مطلب 1548889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها