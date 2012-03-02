مدیریت شهری کرج زمینه حضور پرشور مردم را فراهم کرده است

سیدعلی آقا زاده در حاشیه حضورش برای ریختن آرا در صندوق در مسجد جامع رجایی شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم حضور پرشوری از آغازین ساعات امروز در شعب اخذ رای داشتند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در این روز نشان از ایمان و اعتقاد مردم به حضور حداکثری و مشارکت در تصمیم گیری برای آینده کشور است.

آقازاده ادامه داد: امروز در چند شعبه اخذ رای حضور یافتم و از نزدیک با لمس حضور مردمی، بخشی از خستگی تلاشهای شبانه روزی این روزهای خانواده شهرداری رفع شد.

وی مجموعه شهرداری را در طی یک ماه گذشته در تکاپوی برگزاری مقدمات انتخابات باشکوه توصیف کرده و گفت: در این مدت و به ویژه چند روز گذشته تمامی امکانات مورد نیاز ستاد انتخابات استان و تجهیزات موجود در شهرداری برای برگزاری انتخابات در اختیار گذاشته شد.

شهردار کرج گفت: همکاری و تامین امکانات مورد نیاز ستاد انتخابات با تصویب شورای شهر در راستای حضور گسترده مردم و رضایتمندی شهروندان انجام شد.

آقازاده با تاکید بر حضور حداکثری مردم در روز انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت شهری کرج به منظور تسهیل در امور رای دهی مردم کرج اقدام به برنامه ریزی در زمینه های مختلف کرده است.

وی گفت: مناطق 12 گانه شهرداری کرج همچنین سازمان های تحت پوشش این دستگاه خدمات رسان شهری امروز آماده ارائه خدمات مطلوب به رای دهندگان هستند.

آقازاده با تاکید بر برگزاری هر چه با شکوهتر مراسم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: شهرداری کرج به این منظور خدمات رسانی گسترده‌ای را برای شهروندان و رای دهندگان در نظر گرفته است تا این روز نیز به بهترین شکل و با جای گذاهشتن رد عمیق حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای طی شود.

وی با یادآوری تمهیدات مدیریت شهری کرج مبنی بر تعیین جایگاه های ویژه تبلیغاتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در فصل تبلیغ کاندیداهای مجلس به منظور ساماندهی مناسب فضای تبلیغاتی کاندیداهای مجلس نهم، تبلیغات این کاندیداها بر روی پرده های تبلیغاتی تدارک دیده شده از سوی شهرداری نمایش داده شد.

آقازاده با مثبت ارزیابی کردن این اقدام بیان کرد: این مهم با برنامه ریزی و ارائه طرح های کارشناسی شده معاونت خدمات شهر شهرداری کرج انجام شد.

وی با اشاره به حجم بالای فعالیت های شهرداری پس از پایان دوره انتخابات گفت: طرح تبلیغ بر روی پرده های ویژه تبلیغاتی به عنوان راهکار و با هدف جلوگیری از هزینه های اضافی پاکسازی دیوارهای سطح شهر از پوستر کاندیداها تدوین و اجرا شد.

مسئولیت شهرداری امحاء آثار تبلیغات در محل صندوق های رای گیری است

شهردار کرج در ادامه با بیان اینکه، شهرداری تنها مسئولیت امحاء آثار تبلیغاتی در محل شعب اخذ رای سطح شهر را دارد، گفت: با توجه قوانین و چارچوب های تعیین کنند و شرح وظایف شهرداری، این دستگاه تنها نسبت به جمع آوری و پاکسازی آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در محدوده مشخص صندوق های اخذ رای اقدام می کند.

آقازاده تاکید کرد: شرح وظایف مدیریت شهری در این خصوص به وضوح و روشنی در کمیته برنامه ریزی امحاء آثار تبلیغاتی کاندیدهای مجلس نهم شورای اسلامی عنوان شده است و شهرداری نیز از قوانین وضع شده تبعیت می کند.

وی گفت: امحاء آثار تبلیغات نامزدهای انتخاباتی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری کرج انجام می گیرد.

آقازاده با اشاره به تعامل و همکاری نزدیک شهردار ی با هیئت‌های اجرایی انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این همکاری و تعامل با جدیت و تحت برنامه های نظام مند تدوین شده از سوی مدیریت شهری تا آخرین ساعات روز انتخابات ادامه می یابد.







