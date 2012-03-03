رئیس بخش نانو پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی رئیس کمیته سوختهای زیستی جامد شد

سید مجتبی خیام نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داریوش داوودی رئیس بخش نانو پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به عنوان رئیس کمیته فنی متناظر سوختهای زیستی جامد انتخاب شد.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ادامه داد: نشست تاسیس کمیته فنی متناظر 238 با عنوان سوختهای زیستی جامد با حضور بخشهای ذیربط برگزار شد.

این مسئول گفت: در این جلسه ضمن بیان مطالبی در خصوص اهمیت مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی، ساختار کمیته فنی TC238، اهداف و دامنه کاری آن تشریح شد.

وی ادامه داد: در این نشست، داریوش داوودی رئیس بخش نانو پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به عنوان رئیس کمیته فنی متناظر و خاتمی فر کارشناس مسئول سازمان انرژی های نو ایران به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند.

کمیته متناظر سوختهای زیستی جامد با شش گروه کاری و هشت پروژه کاری در سال 2007 در سازمان ایزو تاسیس شده و در حال حاضر دبیرخانه آن در کشورسوئد مستقر است.

در این کمیته 22 کشور عضو فعال و 10 کشورعضو ناظر هستند ضمن اینکه ایران نیز از اعضای ناظر کمیته یادشده محسوب می شود.