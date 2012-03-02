افزایش 9درصدی مشارکت مردم در انتخابات تا ساعت 11 صبح

به گزارش خبرنگار مهر،عباسعلی کدخدایی ظهر جمعه در محل شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: طبق گزارش‌هایی که تا کنون ارایه شده تخلفی در حوزه‌ها انجام نشده است. همچنین تا ساعت 11 میزان مشارکت مردم در انتخابات نسبت به انتخابات مجلس هشتم بیشتر است.

وی گفت: این میزان 8 الی 9 درصد بیشتر از انتخابات مجلس هشتم است و این احتمال می‌رود تا پایان رای‌گیری میزان مشارکت مردم بیشتر شود.

کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که آیا احتمال می‌رود زمان انتخابات تمدید شود، گفت: افزایش ساعت رای‌گیری در اختیار وزیر کشور است و وی باید این اقدام را انجام دهد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین حضور مردم در انتخابات مجلس نهم را چشمگیر ارزیابی کرد و افزود: تا آنجایی که در جریان هستیم در برخی از حوزه‌ها مردم از ساعت4 صبح حاضر شده بودند تا در انتخابات شرکت کنند در صورتی که زمان رای‌گیری ساعت 8 اعلام شده بود.

خبرنگاری از کدخدایی سئوال کرد با توجه به اینکه در تعدادی از حوزه‌ها انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود آیا تا کنون از این حوزه‌ها گزارشی به شورای نگهبان ارایه شده است یا نه که وی در پاسخ افزود: نیروهای ما پیش از این دوره‌های آموزشی را برای برگزاری انتخابات رایانه‌ای گذرانده بودند و تا آنجایی که در جریان هستم اگر مشکلات جزئی نیز به وجود بیاید با تدابیر وزارت کشور و وزارت ارتباطات این مسایل حل می‌شود.

وی گفت: همچنین استقبال مردم در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار شده است، خوب است و مشکلی برای رای دهندگان پیش نیامده است.