حضور گنبدیها در انتخابات پرشور است

عبدالله رستگار در حاشیه شرکت در انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتظار می رود که رد ساعت باقیمانده حضور مردم در این مراسم افزایش بیشتری گیرد.

وی اظهار داشت: شور و شوق مردم برای حضور در انتخابات وصف نشدنی است و نشان از عشق مردم به نظام دارد.

وی با اشاره به افزایش مشارکت 25 درصدی مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: انتظار می رود مردم در انتخابات ادای دین به نظام و رهبری داشته باشند.

رستگار بیان داشت: وضعیت مطلوب جوی نیز از دیگر عواملی است که سبب شده تا همه مردم به پای صندوقهای رای بیایند.

به گزارش مهر، رستگار تنهای نماینده فعلی گلستان رد مجلس هشتم بوده که برای انتخابات نهم کاندیدا نشده است.

عیسی امیدفر، عبدالصمد بردی پور، احمد دستمرد، سلمان عباسی، علی لکزانوری، تاشاجان ایرانی، سلیمان هاشمی و فریدون هیوچی هشت نامزد نهایی این حوزه هستند