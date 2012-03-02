سرعت و دقت انتخابات به شیوه الکترونیک بسیار بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله معتمدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ارتباط با برگزاری انتخابات 100در صد الکترونیک در شهرستان مبارکه اظهار داشت: برگزاری انتخاب به شیوه الکترونیک از امکانات، توانمندی‌ها، سرعت عمل و دقت بالاتری نسبت به شیوه گذشته آن برخوردار است.

وی با بیان اینکه شمارش آرا در برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز با سرعت عمل بیشتری انجام می‌شود، ادامه داد: مردم پس از ساعاتی از پایان زمان انتخابات از نتیجه آن اطلاع می‌یابند.

فرماندار مبارکه یاداور شد: در انتخابات به شیوه الکترونیکی امکانات جانبی کمتری نیاز است.

وی با اشاره به اینکه مردم مبارکه از ساعات ابتدایی صبح در شعب اخذ رای در این شهرستان حضور داشته اند، افزود: الکترونیکی برگزار شدن سبب شور و اشتیاق بیشتر و گرایش مردم به پای شعب اخذ رای شده است.

معتمدی با بیان اینکه هفت نامزد در شهرستان مبارکه برای تصاحب یک کرسی بهارستان با یکدیگر رقابت می کنند، گفت: در هر شعبه اخذ رای شش نفر ناظر، یک بازرس، پنج نفر به عنوان اعضای شعبه، یک نماینده فرماندار، سه نفر ناظر امنیتی حضور دارند.