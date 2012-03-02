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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

حماسه حضور مردم فارس/

مشارکت پرهیجان مردم بوانات/ حضور اقلیدی ها از ساعات اولیه صبح

مشارکت پرهیجان مردم بوانات/ حضور اقلیدی ها از ساعات اولیه صبح

شیراز - خبرگزاری مهر: در دو شهرستانهای اقلید و بوانات فارس مردم از اولین ساعات صبح امروز پای صندوقهای رای حاضر شدند.

فرماندار شهرستان بوانات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور مردم این شهرستان پای صندوقهای رای گسترده است، بیان کرد: از ابتدای آغاز انتخابات مردم شهرستان بوانات و بخشهای مختلف با حضور گسترده پای صندوقهای رای حماسه آفریده اند.

خداداد گندمکار افزود: مردم این شهرستان از صبح امروز پرشور و باهیجان با حضور در شعب مختلف رای چه شعبه های روستایی و چه شهری صفوف طولانی را ایجاد کرده اند.

وی در رابطه با تعرفه نیز گفت: هیئتهای اجرایی انتخابات در این شهرستان از صبح امروز در شعبه های اخذ رای حاضر شده و در صورت کمبود، تعرفه ها را در اختیار شعب قرار می دهد.

فعالیت تمام حوزه ها در اقلید

فرماندار شهرستان اقلید نیز پیرامون حضور گسترده مردم پای صندوقهای رای گفت: به آن میزان حضور مردم در پای صندوقهای رای در این شهرستان گسترده که در حال حاضر تمام شعب فعال هستند.

علی زمانی افزود: در این شهرستان مردم از همان ابتدا با حضور پای صندوقهای رای صفهای طولانی را ایجاد کرده اند.

وی از آمادگی تمام عوامل اجرایی انتخابات در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: تمام اقلام و عوامل برای برگزاری انتخابات باشکوه در این شهرستان مهیاست و کمبود تعرفه ای نیز وجود ندارد.

به گفته وی در این شهرستان شش نفر برای یک کرسی مجلس رقابت می کنند. 

کد مطلب 1548900

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