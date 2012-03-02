مشارکت پرهیجان مردم بوانات/ حضور اقلیدی ها از ساعات اولیه صبح

فرماندار شهرستان بوانات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور مردم این شهرستان پای صندوقهای رای گسترده است، بیان کرد: از ابتدای آغاز انتخابات مردم شهرستان بوانات و بخشهای مختلف با حضور گسترده پای صندوقهای رای حماسه آفریده اند.

خداداد گندمکار افزود: مردم این شهرستان از صبح امروز پرشور و باهیجان با حضور در شعب مختلف رای چه شعبه های روستایی و چه شهری صفوف طولانی را ایجاد کرده اند.

وی در رابطه با تعرفه نیز گفت: هیئتهای اجرایی انتخابات در این شهرستان از صبح امروز در شعبه های اخذ رای حاضر شده و در صورت کمبود، تعرفه ها را در اختیار شعب قرار می دهد.

فعالیت تمام حوزه ها در اقلید

فرماندار شهرستان اقلید نیز پیرامون حضور گسترده مردم پای صندوقهای رای گفت: به آن میزان حضور مردم در پای صندوقهای رای در این شهرستان گسترده که در حال حاضر تمام شعب فعال هستند.

علی زمانی افزود: در این شهرستان مردم از همان ابتدا با حضور پای صندوقهای رای صفهای طولانی را ایجاد کرده اند.

وی از آمادگی تمام عوامل اجرایی انتخابات در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: تمام اقلام و عوامل برای برگزاری انتخابات باشکوه در این شهرستان مهیاست و کمبود تعرفه ای نیز وجود ندارد.

به گفته وی در این شهرستان شش نفر برای یک کرسی مجلس رقابت می کنند.