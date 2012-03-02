106خبرنگار و عکاس انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را پوشش می دهند

علیرضا براهویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خبرنگران و گزارشگران از ساعات اولیه شروع اخذ رای به طور کامل حضور پر شور مردم را پوشش داده اند.

وی گفت: همچنین به منظور تسهیل در روند خبررسانی، با هماهنگی ها صورت گرفته، ایستگاه اطلاع رسانی در شعبه 30 مدرسه راهنمایی نمونه دولتی باقرالعلوم (ع) مستقر شد و خبرنگاران و گزارشگران به راحتی در این مکان با مسئولان، شخصیت ها و گروه های مختلف مردمی مصاحبه انجام دادند.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه ها افزود: رسانه ها باید بر حضور گسترده مردم با الهام از رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تلاش کنند.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سیستان و بلوچستان رسالت خبرنگاران در انتخابات را مهم دانست و بیان داشت: رسانه ها باید توطئه های دشمنان را برای مردم به خوبی افشا کنند و از هرگونه سخن و نوشته ای که موجب تنش یا دلسری مردم در این مشارکت مهم می شود، پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه رسانه ها باید بر حضور حداکثری مردم تلاش کنند، گفت: در این صورت است که رسانه ها رسالت خویش را انجام داده و به نظام خدمت کرده اند.

یک هزار و 330 شعبه اخذ رای در سراسر سیستان و بلوچستان در حال جمع آوری آرای مردم این استان برای انتخاب هشت نماینده از میان 38 نامزد انتخاباتی در شش حوزه اصلی و 34حوزه فرعی هستند.