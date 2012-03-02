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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

در سیستان و بلوچستان/

106خبرنگار و عکاس انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را پوشش می دهند

106خبرنگار و عکاس انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را پوشش می دهند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان گفت: 106 خبرنگار، عکاس، گزارشگر رادیویی و تلویزیون حضور با شکوه مردم را در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جای جای این خطه از ایران اسلامی پوشش خبری می دهند.

علیرضا براهویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خبرنگران و گزارشگران از ساعات اولیه شروع اخذ رای به طور کامل حضور پر شور مردم را پوشش داده اند.

وی گفت: همچنین به منظور تسهیل در روند خبررسانی، با هماهنگی ها صورت گرفته، ایستگاه اطلاع رسانی در شعبه 30 مدرسه راهنمایی نمونه دولتی باقرالعلوم (ع) مستقر شد و خبرنگاران و گزارشگران به راحتی در این مکان با مسئولان، شخصیت ها و گروه های مختلف مردمی مصاحبه انجام دادند.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه ها افزود: رسانه ها باید بر حضور گسترده مردم با الهام از رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تلاش کنند.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سیستان و بلوچستان رسالت خبرنگاران در انتخابات را مهم دانست و بیان داشت: رسانه ها باید توطئه های دشمنان را برای مردم به خوبی افشا کنند و از هرگونه سخن و نوشته ای که موجب تنش یا دلسری مردم در این مشارکت مهم می شود، پرهیز کنند.

وی با  بیان اینکه رسانه ها باید بر حضور حداکثری مردم تلاش کنند، گفت: در این صورت است که رسانه ها رسالت خویش را انجام داده و به نظام خدمت کرده اند.

یک هزار و 330 شعبه اخذ رای در سراسر سیستان و بلوچستان در حال جمع آوری آرای مردم این استان برای انتخاب هشت نماینده از میان 38 نامزد انتخاباتی در شش حوزه اصلی و 34حوزه فرعی هستند.

کد مطلب 1548901

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