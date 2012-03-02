رای ابهریها در 168 شعبه اخذ می شود

علی یوسفی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر، فضای انتخاباتی در شهرستان ابهر و حوزه های انتخاباتی روستا ها را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: مشارکت مردم از آغازین ساعات انتخابات بسیار خوب بوده است و شور و نشاط بسیار خوبی در شهرستان برقرار است.

وی ادامه داد: امنیت بسیار عالی در شعبات اخذ رای شهرستان ابهر وجود دارد و هیچ گونه تخلفی در شعبات گزارش نشده است.

فرماندار شهرستان ابهر گفت: رای گیری در شهرستان ابهر به صورت تمام الکترونیکی است و لذا رای گیری به صورت الکترونیکی است و توزیع برگه رای در انتخابات شهرستان ابهر وجود ندارد.

یوسفی تاکید کرد: در راستای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سه هزار نفر از عوامل اجرایی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند.

فرماندار شهرستان ابهر یادآور شد: در راستای برگزاری درست و سالم انتخابات نیروهای امنیتی و انتظامی امنیت انتخابات را بر عهده دارند.

یوسفی گفت: حضور مردم در پای صندوقهای رای سیلی محمکی بر استکبار است لذا این حضور فتنه ها و توطئه های دشمن را خنثی خواهد کرد.

وی افزود: مردم با مشارکت حداکثری خود در پای صندوقهای رای سرنوشت کشور را رقم می زنند.

فرماندار شهرستان طارم گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات عزت و اقتدار مردم ایران را نشان می دهد و لذا این حضور افتخار برای نظام و خفت برای دشمن است.