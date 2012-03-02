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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

یوسفی:

رای ابهریها در 168 شعبه اخذ می شود

رای ابهریها در 168 شعبه اخذ می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ابهر گفت: در راستای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 168 شعبه اخذ رای در شهرستان ابهر در نظر گرفته شده است.

علی یوسفی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر، فضای انتخاباتی در شهرستان ابهر و حوزه های انتخاباتی روستا ها را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: مشارکت مردم از آغازین ساعات انتخابات بسیار خوب بوده است و شور و نشاط بسیار خوبی در شهرستان برقرار است.

وی ادامه داد: امنیت بسیار عالی در شعبات اخذ رای شهرستان ابهر وجود دارد و هیچ گونه تخلفی در شعبات گزارش نشده است.

فرماندار شهرستان ابهر گفت: رای گیری در شهرستان ابهر به صورت تمام الکترونیکی است و لذا رای گیری به صورت الکترونیکی است و توزیع برگه رای در انتخابات شهرستان ابهر وجود ندارد.

یوسفی تاکید کرد: در راستای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سه هزار نفر از عوامل اجرایی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند.

فرماندار شهرستان ابهر یادآور شد: در راستای برگزاری درست و سالم انتخابات نیروهای امنیتی و انتظامی امنیت انتخابات را بر عهده دارند.

یوسفی گفت: حضور مردم در پای صندوقهای رای سیلی محمکی بر استکبار است لذا این حضور فتنه ها و توطئه های دشمن را خنثی خواهد کرد.

وی افزود: مردم با مشارکت حداکثری خود در پای صندوقهای رای سرنوشت کشور را رقم می زنند.

فرماندار شهرستان طارم گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات عزت و اقتدار مردم ایران را نشان می دهد و لذا این حضور افتخار برای نظام و خفت برای دشمن است.

کد مطلب 1548902

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