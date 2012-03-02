شرکت در انتخابات مانند فریضه نماز واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبد النبی نمازی پیش از ظهر جمعه با حضور در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رای خود را به صندوق سیار 408 انداخت و سپس در جمع خبرنگاران گفت: از نگاه فقهی حضور در انتخابات و حفاظت از صلابت نظام اسلامی مانند نماز واجب عینی است و از گردن ما ساقط نمی‌شود.



حضور حداکثری در انتخابات کفایت نمی‌کند، باید همه بیایند



وی با بیان اینکه در نظام‌های مختلف دنیا حضور حداکثری را ضامن درستی نظام خود معرفی می‌کنند، افزود: درنظام مقدس جمهوری اسلامی چون به مسائل اجتماعی نگاه فقهی داریم حضور حداکثری کفایت نمی‌کند و هرکس که واجد شرایط است حضور در انتخابات بر ذمه‌اش است.



امام جمعه و نماینده ولی فقیه در کاشان با تأکید بر اینکه طبق نظر وزارت کشور بیش از 48 میلیون نفر از مردم ایران واجد شرایط رأی دادن هستند، گفت: حضور در انتخابات یک واجب عینی است و باید نسبت به سرنوشت این نظام التزام عملی داشته باشیم.



وی با تصریح این مطلب که این انتخابات یک آزمایش الهی برای مسلمانان است، گفت: مردم قدر‌شناس ایران مانند هر دوره و زمانی که دشمن توطئه چینی می‌کند با حضور پر ثمر خود خواب آشفته دشمن را برملا می‌کند و چهره خبیث استکبار را به خاک می‌کشد.



دشمن به عدم شرکت در انتخابات مردم دل بسته است



آیت الله نمازی با تأکید بر اینکه استکبار جبهه‌های مختلفی را برای ضربه زدن به نظام گشوده است، گفت: دشمن هر روز یک مسأله‌ای را برای تحقیر ملت ایران مطرح می‌کند. یک روز تحریم گر است و روز دیگر جنگ روانی علیه انرژی صلح آمیز هسته‌ای ما راه می‌اندازد.



وی با اعلام این مطلب انتخابات مجلس هم یک باب مبارزاتی دشمن برای تحقیر ماست، گفت: دشمن از این جبهه سیاسی استفاده کرده و می‌خواهد یاس و ناامیدی را دربین ملت ما ایجاد کند.

