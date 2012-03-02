انتخابات فرصتی برای نمایش وحدت مردم/ حماسه 22 بهمن تکرار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار بردسکن گفت: انتخابات آتی فرصتی برای نمایش مجدد اوج شعور، وحدت و بصیرت مردم ایران به دنیا است.

محمد عباسپور افزود: حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای سیلی محکمی بر صورت یاوه گویان خواهد بود.

وی اظهار داشت: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در شهرستان پیش بینی شده است.

عباسپور تعداد مجریان برگزاری انتخابات در شهرستان را هزار و 400 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: برای جمع آوری آرای مردم 84 شعبه اخذ رای شهری و روستایی به صورت ثابت و سیار در نظر گرفته شده است.

فرماندار بردسکن ادامه داد: آموزش اعضای شعب اخذ رای، صدور احکام نمایندگان فرماندار، بازرسان و نیروهای انتظامی از دیگر فعالیت های انجام شده است.

انتخابات امروز تکرار حماسه 22 بهمن خواهد بود

بخشدار جلگه رخ گفت: انتخابات امروز مجلس شورای اسلامی تکرار حماسه 22 بهمن خواهد بود.

محمود صادقی ضمن دعوت از مردم برای حضور حداکثری در پای صندوق های رای افزود: 750 نفر نیروی انسانی در رده های امنیتی، بازرسی، اجرایی و نظارتی اجرای فرایند انتخابات در بخش را برعهده دارند.

وی اضافه کرد: برای اخذ آرای مردم جلگه رخ، 32 شعبه در قالب 16 شعبه ثابت و 16 شعبه به صورت سیار پیش بینی شده که 30 شعبه آن مربوط به مناطق روستایی و بقیه مربوط به حوزه شهری است.

بخشدار جلگه رخ یادآور شد: هرچند دشمنان به طرق مختلف سعی در مایوس نمودن مردم از نظام و کاهش مشارکت سیاسی آنان دارند اما ملت ایران امروز با حضور در انتخابات بی تاثیر بودن حربه های دشمنان را اثبات می کند.

وی تصریح کرد: حضور با بصیرت و پرشکوه مردم، این انتخابات را به برگ برنده دیگری برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل مبدل خواهد کرد.

شرایط برای میزبانی مردم در شعب رای خوشاب مهیاست

فرماندار خوشاب ضمن تاکید بر حفظ وحدت و پرهیز از انجام اقدامات تفرقه افکنانه تصریح کرد: تمامی شرایط و امکانات برای برگزاری انتخابات و میزبانی حضور مردم در شعب رای شهرستان مهیاست.

حسین ابراهیمی کردیانی خواستار حضور مردم در ساعات اولیه رای گیری در شعب اخذ رای شد.

وی تعداد مجریان انتخابات در شهرستان را بالغ بر 800 نفر عنوان کرد و افزود: این افراد در قالب هیئت های اجرایی، بازرسی، نظارت و اعضای شعب به فعالیت مشغولند.

وی اضافه کرد: از 48 شعبه شهرستان، 24 شعبه به صورت ثابت و بقیه به صورت سیار از ساعت 8 امروز صبح آرای مردم را اخذ می کنند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان خوشاب همچنین تعداد واجدان شرایط رای دادن در این شهرستان را حدود 25 هزار نفر اعلام کرد.

حضور حماسی مردم در انتخابات مجلس، دشمنان را مایوس می کند

فرماندار باخرز گفت: دلگرمی دوستداران نظام اسلامی و یاس بیش از پیش دشمنان به مدد حضور حماسی مردم در انتخابات به دست می آید.

حسین جمشیدی تعداد شعب ثابت و سیار اخذ رای در مناطق شهری و روستایی شهرستان را 37مورد عنوان کرد و افزود: تمام دستورالعمل های ستاد مرکزی انتخابات در تعامل با ستاد انتخابات تربت جام به عنوان حوزه انتخابیه اصلی طبق جدول زمانبندی در حال انجام است.

فرماندار باخرز بار دیگر بر لزوم استمرار رعایت اصل قانون مداری از سوی مجریان انتخابات شهرستان تاکید کرد.

جمشیدی تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز را 23 نفر اعلام و اضافه کرد: خوشبختانه عملکرد مثبت تمامی کمیته های ستاد انتخابات باخرز منجر به ایجاد بستری مناسب برای حضور باشکوه مردم و ایجاد مجلسی کارآمد شده است.

سه هزار و 344 نفر در قوچان میزبان حضورمردم هستند

فرماندار قوچان گفت: شهرستانی که بیش از 800 شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، با حضور در انتخابات خواسته خود در استمرار این انقلاب را نشان می دهد.

اسماعیل حیدری آزاد در مورد آمار واجدان شرایط رای دادن در شهرستان اظهار داشت: 60 درصد از جمعیت 200 هزار نفری قوچان به لحاظ سنی، امکان حضور در انتخابات را دارند.

وی از پیش بینی 209 شعبه اخذ رای در این حوزه خبر داد و افزود: از این تعداد 108 شعبه ثابت و بقیه به صورت سیار آرای مردم را اخذ خواهند کرد.

فرماندار قوچان ادامه داد: سه هزار و 344 نفر، در حوزه انتخابیه قوچان مجری انتخابات و میزبان حضور مردم خواهند بود.

حیدری آزاد بیان کرد: حضور مردم در اولین ساعات رای گیری به برگزاری شایسته آن کمک می کند.

زاوه آماده حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای است

فرماندار زاوه گفت: زاوه آماده حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای است.

محمداسماعیل یعقوب زاده اظهارکرد: هزار و 200 نفر در بخش های اجرایی، امنیتی، انتظامی و نظارتی برای تحقق این امر تلاش می کنند.

وی تعداد واجدان شرایط رای دادن در شهرستان را بالغ بر 43 هزار نفر عنوان و اضافه کرد: از مجموع 57 شعبه، 29 شعبه به صورت ثابت و 28 شعبه به شکل سیار آرای مردم را از ساعت 8 امروز صبح اخذ می کنند.

فرماندار زاوه از مردم ولایتمدار شهرستان خواست تا با تکرار حماسه 22 بهمن در انتخابات امروز، 12 اسفند، یکبار دیگر بصیرت و وحدت خود را به رخ دنیا بکشند.