به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش، دبیرکل گردهمایی ورزشکاران و مسئولان ورزش کشور با اعلام این خبر گفت: با هدف کمک به توسعه و ترویج اخلاق و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی در ورزش و بررسی نقش اخلاق حرفهای و هنجارهای عمومی؛ همایش جایگاه اخلاق در توسعه ورزش ملی یکشنبه 14 اسفندماه در تهران برگزار میشود.
دبیرکل این همایش افزود: همچنین با نظر شورای سیاست گذاری، از نامآوران عرصه اخلاق در ورزش کشور را که گامهایی موثر در توسعه و ترویج اخلاق و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی در ورزش داشتهاند به خاطر تلاش در جهت اخلاق مداری، فرهنگ سازی، نیل به اهداف عالیه اخلاقی و بسط آن در جامعه ورزش کشور، تقدیر خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم ایجاد ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت همگانی تصمیم گیران، ناظران، ارگانهای دولتی، بخش خصوصی، باشگاهها، ورزشکاران و مربیان در توسعه اخلاق و فرهنگ و معنوی در فضای ورزش کشور گفت: در این همایش قصد داریم تا با بیان الزامات و بایدهای اخلاق مداری در ورزش و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق حرفهای در میادین ورزشی و خارج از آن، به راهکارهای عملی در جهت اخلاقیتر شدن فضای ورزش کشور برسیم.
پرورش جایگاه اخلاق در توسعه ورزش ملی برخی از موضوعات مطرح شده در این همایش را توسعه الگوهای ایرانی - اسلامی در اخلاق ورزش، نقش آموزههای دینی و اسلامی در تقویت پایههای اخلاقی در ورزش، جایگاه رسانهها در اخلاق مندی یا بی اخلاقی ورزش، فلسفه فوتبال، اخلاق فوتبال و ارزشهای فوتبال و ... اعلام کرد.
گفتنی است نخستین همایش جایگاه اخلاق در توسعه ورزش ملی با حمایت معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری، استانداری تهران، اداره کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، گروه ورزش شبکه سه سیما، شبکه رادیویی ورزش، شرکت آب و فاضلاب استان تهران و باشگاههای پرسپولیس و استقلال به میزبانی موسسه فرهنگی ورزشی آبفای تهران برگزار میشود.
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