12 اسفند برای ملت ایران عید در عید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت لاسالام محمد حسن سبحانی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای شهرستان افزود: امروز جمعه است و مردم به انجام اعمال عبادی مشغول هستند.

وی اظهار داشت: همچنین امروز ملت ایران به دنبال کار بزرگ انتخابات هستند.

سبحانی عنوان کرد: حضور ملت ایران در پای صندوقهای رای سرنوشت اسلام و مسلمین را رقم خواهد زد.

وی، حضور مردم را جالب دانست و گفت: جمعیت خوبی پای صندوقهای رای در شهرستان حضور دارند و این حضور چشمگیر است.

امام جمعه گنبد کاووس گفت: این شهرستان از جمله مناطق مرزی با سلایق مختلف بوده، از لحاظ یکدلی و برابری در کل کشور نمونه هستند.

وی عنوان کرد: مردم در صحنه های حساس حضور پرشور در صحنه دارند و همواره حامی نظام هستند.