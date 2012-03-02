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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

حجت الاسلام سبحانی:

12 اسفند برای ملت ایران عید در عید است

12 اسفند برای ملت ایران عید در عید است

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: امام جمعه گنبدکاووس از انتخابات 12 اسفند به عنوان عید در عید نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت لاسالام محمد حسن سبحانی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای شهرستان افزود: امروز جمعه است و مردم به انجام اعمال عبادی مشغول هستند.

وی اظهار داشت: همچنین امروز ملت ایران به دنبال کار بزرگ انتخابات هستند.

سبحانی عنوان کرد: حضور ملت ایران در پای صندوقهای رای سرنوشت اسلام و مسلمین را رقم خواهد زد.

وی، حضور مردم را جالب دانست و گفت: جمعیت خوبی پای صندوقهای رای در شهرستان حضور دارند و این حضور چشمگیر است.

امام جمعه گنبد کاووس گفت: این شهرستان از جمله مناطق مرزی با سلایق مختلف بوده، از لحاظ یکدلی و برابری در کل کشور نمونه هستند.

وی عنوان کرد: مردم در صحنه های حساس حضور پرشور در صحنه دارند و همواره حامی نظام هستند.

کد مطلب 1548916

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