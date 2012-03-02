تحریم ها چهره انقلاب را تغییر نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه صبح امروز شهروندان شهرستان شهریار در مقاطع مختلف سنی اعم از پیر و جوان، مرد و زن در شعب اخذ رای حضور یافتند تا بار دیگر اقتدار وحدت و همبستگی خود را به رخ جهانیان بکشند.

یکی از افراد رای اولی در شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمده ام رای دهم تا در ساختن سرنوشت کشور خود سهیم باشم و امریکا و اسرائیل بدانند که نمی توانند برای ایران تصمیم بگیرند.

محمد هادی توکلی ادامه داد: این حضور پرشور مشت محکمی است بر دهان امریکا و اسرائیل تا بدانند که ایران پیروز قطعی و 100 درصد این انتخابات است.

برای انتخاب کاندیدای اصلح در انتخابات شرکت کردم

یکی دیگر از شهروندان شهریار در یکی از شعبه های اخذ رای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایندگانی که انتخاب می شوند باید برای آبادانی مملکت و مصلحت نظام اقدامات لازم را انجام دهند و امروز به تبعیت از رهبرم برای انتخاب فرد اصلح در انتخابات شرکت کردم.

کبری رهرو ادامه داد: دشمن در خیال است که با تحریم های مختلف می تواند این نظام را نابود کند اما چهره انقلاب با تحریم ها تغییر نمی کند.

یکی دیگر از رای دهندگان گفت: دشمنان بدانند که مردم با تمام وجود رای می دهند تا دست دشمنان را از کشورمان کوتاه کنند.

کامران علوی، شرکت در انتخابات را ادای تکلیف و حق دانست و ادامه داد: همگان بدانند که پیروز اصلی مردم ما هستند و دشمنان چشم دیدن حضور مردم را ندارند.

پیر زن 90 ساله ای که با عصا و به سختی برای دادن رای به همراه نوه های خود به شعبه اخذ رای مراجعه کرده بود به خبرنگار مهر گفت: به خواسته مقام معظم رهبری رای می دهیم و فردی را انتخاب می کنیم که حق را بگویند.

محبوبه بشیری ادامه داد: سالهاست در مملکتی زندگی می کنیم که آرای مردم در تعیین سرنوشتشان تاثیر گذار است و تمام افراد خانواده خود را به حضور پررنگ در این عرصه دعوت کرده ام.

امروز حضور مردم بی نظیر است

یکی دیگر از شهروندان اظهار داشت: پاسداری از دین اسلام و حفظ خون شهدا وظیفه ای است که بر گردن تمامی ما قرار دارد و لازم است تا در این زمینه حضوری پویا داشته و از آرمانهای انقلاب دفاع کنیم.

علی دهقان ادامه داد: حضور امروز مردم در صحنه بی نظیر بوده است و امید است تا آخرین لحظه های انتخابات این روند ادامه داشته باشد.

با توجه به مشاهداتی که خبرنگار مهر از شعب اخذ رای داشته باید اذعان داشت که دشمنان حق داشتند که از این انتخابات و حضور پررنگ بهراسند و هزینه های گزافی را صرف تبلیغات مسموم علیه انتخابات مجلس نهم ایران داشته باشند.





