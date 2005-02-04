كلاس ارتقاء درجه مدرسين فوتبال سراسر كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين كلاسهاي دوروزه كه طي روزهاي 25 و26 بهمن ماه زيرنظركميته آموزش فدراسيون فوتبال برگزارخواهد شد، 51 مدرس ازسراسركشور با پيشرفته ترين متدهاي آماده سازي تيمهاي فوتبال آشنا خواهند شد.

اين مدرسين پس ازگذراندن دوره مذكور درآزمون زبان انگليسي ويژه فوتبال شركت خواهند كرد ودرصورت قبولي در آزمون مربوطه مي توانند دركلاسهاي مربيگري درجه B و C شركت كنند.

قراراست مرتضي محصص، دكتر احساني، مجيد رضايي وفريدون معيني به ترتيب بعنوان آناليزكننده، مدرس مديريت ورزش، مربي دروازه بانها وروانشناس ورزش دراين كلاسها به تدريس بپردازند. ضمن اينكه ازمهدي اسداللهي وداود نصيري نيزبعنوان ميهمان دراين كلاسها به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.

كميته آموزش فدراسيون فوتبال قصد دارد براي سخنراني در اين كلاسها ازبرانكو سرمربي تيم ملي ويا مربيان خارجي ليگ برتر نظير سوبل يا فرانچيچ دعوت بعمل آورد.