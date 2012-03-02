حضور گسترده در انتخابات راه رسیدن به اهداف عالیه نظام را هموار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید افضلی صبح جمعه در حاشیه مراسم رای گیری در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات در این شهرستان به صورت تمام مکانیزه انجام می شود.

افضلی با اشاره به حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای گفت: مردم اصلی ترین پشتوانه نظام هستند.

وی با بیان اینکه تمام دنیا به این انتخابات چشم دوخته اند گفت: دشمنان قصد داشتند با اعمال فشارها این حضور را کمرنگ کنند اما به یاری خداوند و رهنمودهای رهبری امروز شاهد مشارکت عظیم مردم در این حماسه ملی هستیم.

افضلی ادامه داد: شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است و همه افراد واجد شرایط باید برای تعیین آینده مملکت در این انتخابات شرکت کنند.

وی انتخابات را نماد مردم سالاری دینی دانست و گفت: رای گیری در 71 شعب اخذ رای در شهربابک در حال انجام است.