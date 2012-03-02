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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

افضلی:

حضور گسترده در انتخابات راه رسیدن به اهداف عالیه نظام را هموار می کند

حضور گسترده در انتخابات راه رسیدن به اهداف عالیه نظام را هموار می کند

شهربابک - خبرگزاری مهر: فرماندار شهربابک بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید افضلی صبح جمعه در حاشیه مراسم رای گیری در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات در این شهرستان به صورت تمام مکانیزه انجام می شود.

افضلی با اشاره به حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای گفت: مردم اصلی ترین پشتوانه نظام هستند.

وی با بیان اینکه تمام دنیا به این انتخابات چشم دوخته اند گفت: دشمنان قصد داشتند با اعمال فشارها این حضور را کمرنگ کنند اما به یاری خداوند و رهنمودهای رهبری امروز شاهد مشارکت عظیم مردم در این حماسه ملی هستیم.

افضلی ادامه داد: شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است و همه افراد واجد شرایط باید برای تعیین آینده مملکت در این انتخابات شرکت کنند.

وی انتخابات را نماد مردم سالاری دینی دانست و گفت: رای گیری در 71 شعب اخذ رای در شهربابک در حال انجام است.

کد مطلب 1548921

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