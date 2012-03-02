لرستانیها با مشارکت گسترده برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزودند

حسن شریعت نژاد در خصوص حضور و مشارکت مردم در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم با حضور پرشور خود برگ زرین دیگری را بر افتخارات خود افزودند.

وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در انتخابات لبیک به فرمان مقام معظم رهبری بوده است، تصریح کرد: بار دیگر مردم با حضور و مشارکت خود در سرنوشت کشور و نظام نقش آفرینی کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان با تاکید بر آرام بودن روند رای گیری در استان، ادامه داد: مطابق گزارشهای ما از سراسر استان در شعب اخذ رای حضور مردم پرشور و پررنگ و در صفوف منظم است.

شریعت نژاد با بیان اینکه مطابق قانون رای گیری تا ساعت 18 و به مدت 10 ساعت ادامه خواهد داشت، افزود: احتمال تمدید انتخابات بر اساس سنوات قبل وجود دارد.

وی یادآور شد: با این تفاسیر پس از گرفتن گزارشها از فرمانداران شهرستانهای مختلف تصمیمات لازم برای تمدید انتخابات اتخاذ خواهد شد.