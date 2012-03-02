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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

"سوت پایان" در شبکه نمایش خانگی زده شد

"سوت پایان" در شبکه نمایش خانگی زده شد

فیلم سینمایی "سوت پایان" ساخته نیکی کریمی وارد شبکه نمایش خانگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم توسط ریزموج وارد بازار شده است. "سوت پایان" سومین ساخته سینمایی نیکی کریمی بازیگر سینمای ایران است که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش در آمد. به تازگی نیز در جشنواره فیلم وزول فرانسه جوایز متعددی را از آن خود کرد.

داستان "سوت پایان" درباره سامان و سحر زوج مستند سازی است که زندگی آرامی را در شهر تهران می‌گذارند. اما در فیلمی که سامان برای تلویزیون ساخته صحنه‌ای خراب می‌شود و سامان به علت گرفتاری، تکرار صحنه فیلمبرداری را به همسرش سحر می‌سپارد. سحر، دختری که در آن صحنه بازی کرده را به همراه دستیارش بعد از جستجوی فراوان پیدا می‌کند اما  با نزدیک شدن به دختر متوجه مشکل بزرگی در زندگی او می‌شود. در این فیلم نیکی کریمی، شهاب حسینی، هستی مهدوی فر، آتیلا پسیانی و... بازی می کنند.

کد مطلب 1548924

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