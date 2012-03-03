پژوهشگاه ها با انجام فعالیتهای تحقیقاتی به حفاظت از آثار فرهنگی کمک کنند

علی­اصغر توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نگه داشتن آثار تاریخی و فرهنگی و حفظ آنها در موزه، امری مطلوب است اما کافی نیست و لازم است سایر اقدامات مربوطه نیز انجام شود.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ادامه داد: لازم است از طریق آگاهی بر علم مواد، روش درست حفاظت درست و مرمت آنها را بیاموزیم تا بتوانیم تاریخ گذشته را حفظ و حفاظت کنیم.

این مسئول گفت: این امر، وظیفه بخشهای تحقیقاتی و علمی از جمله پژوهشگاه های ذیربط را بیش از پیش، پررنگ و سنگین می کند و این بخشها باید به این امر توجه کافی داشته باشند.

توفیق ادامه داد: برای حفظ هویت تاریخی در قدم اول باید به کشف و شناسایی آثار تاریخی و هویتی بپردازیم و این امر از مراحل بسیار مهم فعالیت محسوب می شود.

آثار کشف و شناسایی شده از لحاظ قدمت مستند سازی شوند

این مسئول گفت: سپس لازم است آثار کشف شده و شناسایی شده از لحاظ قدمت، مستند سازی شوند و اهمیت این مرحله نیز بسیار زیاد است که باید این اهمیت مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی افزود: نخستین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی، تاریخی در این پژوهشگاه برگزار شد که این امر، یک فعالیت و گام بسیار مثبت محسوب می شود.

توفیق گفت: برگزاری چنین همایشهایی تاثیرا مطلوبی به همراه دارد و به کمک آنها می توانیم از مشکلات موجود بکاهیم و زمینه های ارتقای کیفی حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی را فراهم کنیم.

پژوهشگاه مواد و انرژی در مشکین دشت کرج مستقر است و از مهمترین مراکز علمی و تحقیقاتی استان البرز و کشور محسوب می شود.