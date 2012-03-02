حضور پرشور مردم در انتخابات اطاعت از ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باقرنژاد پیش از خطبه های نماز جمعه شهرری در مصلای آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در جمع نمازگزاران افزود: حضور مردم از دقایقی قبل از شروع رأی گیری در شعب اخذ رای بیانگر حضور پرشور و اطاعت از ولی فقیه است.

وی بیان کرد: نظام اسلامی به عنوان یک واحد سیاسی به جهان هویت دیگری داد و این انقلاب به کرامت و هویت بخشی ما به عنوان یک فرد که در این جامعه زندگی می کنیم، افزود و باعث سربلندی ما در جهان شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان ری ادامه داد: نظام اسلامی جز خدمت کار دیگری نکرد و از آن طرف نیز مردم ولایی، شهید پرور و انقلابی ما نیز به سهم خود هر آنچه را که می توانستند، برای این نظام و انقلاب انجام دادند و هیچ گاه پشت نظام و ولی فقیه را خالی نکردند.

وی یادآور شد: ما مدیون نظام اسلامی و شهدا هستیم و امروز با انتخاب اصلح برای تقویت ریشه های تنومند درخت انقلاب اسلامی، سهیم خواهیم بود.

باقرنژاد به تعداد پنج هزار و 500 شعبه اخذ رأی در استان تهران اشاره و اضافه کرد: 406 شعبه در سطح شهرستان ری مستقر شده که 373 شعبه ثابت و بقیه سیار است.

وی گفت: شش هزار و 500 نفر در بخش اجرایی و دو هزار و 500 نفر در هیئت نظارت در انتخابات این شهرستان فعالیت می کنند.