آمار جرائم انتخاباتی نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای که صبح امروز در صفوف رای دهندگان در مسجد الجواد تهران حاضر شد و در جمع خبرنگاران گفت: حضور گسترده مردم در صحنه های انتخابات همیشه قابل تقدیر بوده است ولی امروز ویژگی و اهمیت خاصی دارد زیرا دشمنان مدتها است که نهایت تلاش خود را می کنند تا با تبلیغات گسترده مردم را نسبت به نظام بدبین کنند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا مشکل امنیتی گزارش شده است گفت: تاکنون مشکل خاصی از سراسر کشور گزارش نشده است.

وی افزود: گزارشهای ستادهای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی نیز حاکی از آن است که تخلفات انتخاباتی در سراسر کشور نسبت به ادوار گذشته بسیار کمتر بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: آماری که روز چهارشنبه از تخلفات صورت گرفته در کل کشور برایم ارسال شد، بسیار پایین بود که این آمار برای من نیز غیر منتظره است.