فرماندار کرج رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد ظهر جمعه با حضور در مسجد مهدیه کرج واقع در میدان آزادگان در میان سیل انبوه مردم حاضر در این شعبه رای خود را به صندوق انداخت.

وی ضمن بازدید از شعب مختلف اخذ رای از قبیل مسجد جامع رجائی شهر و مسجد جامع محمدشهر و ماهدشت، بعد از اقامه نماز در مسجد مهدویه کرج رای خود را به صندوق انداخت.

وی حضور مردم در شعب مختلف اخذ رای را بسیار خوب و شایسته مردم کرج ارزیابی کرد و گفت: صف های طولانی اخذ رای در شعب مختلف مشت محکمی است بر دهان دشمنان داخلی و خارجی که زمان زیادی است برای کمرنگ نشان دادن فضای انتخابات ایران تلاش می کنند.

ایران نژاد گفت: امنیت کامل بر فضای انتخابات کرج حاکم بوده و روند انتخاباتی بدون هیچ مشکلی در این حوزه انتخابیه با 746 شعبه اخذ رای ادامه دارد.

وی تصریح کرد: 39 صندوق اخذ رای سیار در سطح شهر و مناطق صعب العبور کار اخذ رای را دنبال می کنند.