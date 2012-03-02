مردم با حضورشان در انتخابات مجلس ارادتشان به ولایت را اثبات می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار تربت حیدریه از مجلس شورای اسلامی به عنوان تجلی گاه عزت ملی یاد و تصریح کرد: حضور پرشور و با بصیرت مردم در این انتخابات، در تحقق اهداف ذاتی مجلس به عنوان حافظ امنیت ملی و منافع عمومی نقش شایان توجهی خواهد داشت.

حسن فتحی نیا از آغاز رای گیری از مردم در 254 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه زاوه، مه ولات و تربت حیدریه خبر داد.

وی افزود: از این تعداد 93 شعبه به حوزه شهری و بقیه به صورت ثابت و سیار به روستاها اختصاص داده شده است.

وی تعداد مجریان برگزاری انتخابات در این حوزه را بالغ بر پنج هزار نفر اعلام کرد و گفت: تشکیل جلسات توجیهی و آموزشی کارشناسان کمیته فناوری انتخابات، دعوت از 30 نفر از معتمدین برای انتخاب 9 نفر اعضای هیئت اجرایی، تشکیل سه جلسه با منتخبین هیات اجرایی بخشی از این فعالیت هاست.

فتحی نیا ادامه داد: شرایط کنونی کشور و مواجهه آن با تهدیدهای استکبار از یک سو و وظیفه شرعی مسلمانان در اهتمام ورزیدن به امور جامعه اسلامی لزوم حضور ملت در پای صندوق های رای را ضروری می سازد.

مردم با حضورشان در انتخابات ارادتشان به ولایت را اثبات می کنند

فرماندار خلیل آباد گفت: از انتخابات امروز به عنوان یکی از مهم ترین وقایع کشور و نیز جهان اسلام یاد و اضافه کرد: مردم با حضور خود در پای صندوق های رای عشق و ارادت خود به ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی را یک بار دیگر اثبات می کنند.

علی اصغر مرادزاده گفت: گام برداشتن در مسیر ولایت امکان فتنه گری را از دشمنان سلب می کند.

وی از فراهم بودن تمامی امکانات و زیرساخت ها برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور خبر داد و افزود: برای اخذ رای مردم شهرستان در مجموع 43 شعبه در قالب 12 شعبه شهری و 31 شعبه روستایی در نظر گرفته و مستقر شده اند.

وی اظهار داشت: برای برگزاری هرچه باشکوه تر و سالم تر این رویداد بزرگ هزار نفر نیروی انسانی در رده های مختلف مشغول به فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: استمرار اصل بی طرفی از سوی تمامی مجریان انتخابات به ویژه افراد حاضر در شعب اخذ رای ضروری است.

سه هزار نفر در تربت جام میزبان حضور مردم در انتخابات هستند

فرماندار تربت جام گفت: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور و صیانت از آرای مردم اندیشیده شده است.

حمید موسوی تعداد شعب اخذ رای در کل حوزه انتخابیه را 242 شعبه عنوان و اضافه کرد: از این تعداد 93 شعبه شهری و 149 شعبه روستایی و به صورت ثابت و سیار از ساعت 8 صبح امروز به اخذ آرای مردم می پردازند.

فرماندار تربت جام اضافه کرد: از مجموع پنج هزار نفر نیروی انسانی دخیل در برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز بالغ بر سه هزار نفر در شهرستان تربت جام فعالیت دارند.