به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده معاون توسعه منابع انسانی رئیس جمهور ظهر امروز برای شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حسینیه ارشاد حضور یافت.

وی بعد از انداختن رای خود در صندوق انتخابات با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پیش بینی وی از ترکیب مجلس نهم را جویا شد، گفت: پیش بینی می کنم 80 درصد ترکیب مجلس نهم اصولگرایان باشند و البته در این دوره یک رقابتی را در میان خانواده اصولگرایان شاهد بودیم.



معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که از وی پرسید پیش بینی شما در خصوص تعامل مجلس نهم و دولت در یک سال و نیم باقی مانده چگونه است، گفت: تعامل دولت و مجلس بستگی به ترکیب مجلس نهم دارد.



فروزنده در ادامه افزود: ترکیب هیئت رئیسه مجلس و برنامه های مجلس نهم برای دولت مهم است.



وی خاطر نشان کرد: 50 درصد مربوط به دولت و 50 درصد نیز برای رسیدن به نقاط مشترک و تعامل بیشتر مربوط به مجلس می باشد.



فروزنده اظهار داشت: دولت مانند مجلس هشتم بر اصول و راهبردها با مجلس نهم نیز مشکلی نخواهد داشت اما مطئمنا در برخی موضوعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اختلاف سلایقی وجود خواهد داشت.البته مجلس هر چه تصویب کند دولت آن را اجرا خواهد کرد.



معاون رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که نظر وی را درباره سوال از رئیس جمهور و حضور آقای احمدی نژاد در هفته جاری در مجلس شورای اسلامی پرسید، گفت: شخصا سوال از رئیس جمهور را در این شرایط به صلاح نمی دانم. البته رئیس جمهور اعلام کردند به مجلس خواهند رفت و پاسخگوی سوالات نمایندگان خواهند بود.



فروزنده خاطر نشان کرد: به نظر من به عنوان یک کارشناس ما در شرایط خاصی به لحاظ بین المللی هستیم و هرچه انسجام، وحدت و اقتدار بیشتری نشان دهیم در این شرایط بهتر است.



وی گفت: رئیس جمهور بالاترین مقام سیاسی کشور است و در این شرایط باید از همه مسئولان حمایت کنیم تا قطار انقلاب به خوبی پیش برود.



معاون رئیس جمهور اظهار داشت: البته نوع سوال از رئیس جمهور نیز باید معطوف بر وظایف باشد که اگر این طور باشد مناسب بوده و اگر معطوف بر وظایف نباشد شرایط دیگری پیش خواهد آمد.



فروزنده همچنین در خصوص مشارکت مردم در انتخابات گفت: از صبح تا به الآن در چند شعبه انتخاباتی که حضور یافتم مشارکت مردم را پرشور و گسترده دیدم و امیدوارم این حضور تا پایان ساعت رای گیری ادامه یابد.