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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

در سیستان و بلوچستان/

تمامی کارت های ملی تا پایان سال 1392 دارای اعتبار است

تمامی کارت های ملی تا پایان سال 1392 دارای اعتبار است

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان گفت: تمامی کارت های ملی صادر شده تا پایان سال 1392دارای اعتبار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زاهدی نیا ظهر جمعه اظهار داشت: با توجه به مراجعات مکرر مردم به ادارات ثبت احوال در خصوص پایان یافتن اعتبار کارت های ملی و تقاضای تعویض آنها، تمامی کارت های ملی تا پایان سال 1392 دارای اعتبار است و هیچ کارتی از درجه اعتبار ساقط نمی شود.

وی گفت: مردم سیستان و بلوچستان می توانند امروز بدون نگرانی در پای صندوق های اخذ رای حاضر شوند.

وی افزود: به منظور مشارکت آحاد مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و با توجه به لزوم ارائه کارت شناسایی ملی و شناسنامه برای رای دهندگان، ادارات ثبت احوال استان آمادگی دارند برای شهروندانی که احیانا کارت ملی آنها مفقود و یا در دسترس نیست، گواهی تایید شماره ملی صادر نمایند.

مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان بیان داشت: تمامی ادارات ثبت احوال تا پایان زمان رای گیری برای ارائه خدمات ثبت احوال به هموطنان دایر هستند.

کد مطلب 1548935

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