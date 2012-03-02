نفت ایران 122 دلار / انفجار یک شاه لوله، نفت را گران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر انفجار در یکی از بزرگترین خطو لوله نفت عربستان منجر به افزایش چند دلاری بهای طلای سیاه در بازارهای مختلف جهان شده است.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال در پایان معاملات روز گذشته (پنج شنبه 11 اسفند) با سه دلار و 54 سنت افزایش، رکورد جدید قیمتی 126 دلار و 20 سنت را در بازار اروپا ثبت کرده است.

همچنین بهای نفت خام شیرین سبک پایه بورس نیویورک (دبلیو تی آی) برای تحویل در ماه آوریل، با یک دلار و77 سنت افزایش، به 108 دلار و 84 سنت برای هر بشکه در پایان معاملات روز گذشته رسید.

هر چند مقامات نفتی عربستان خبر انفجار در یک خط لوله در مناطق شرقی این کشور را تکذیب کردند اما این موضوع سبب شد بهای نفت شاخص برنت در بین معاملات روز گذشته از مرز 128 دلار عبور کند، همچنین بهای نفت خام آمریکا به بیش از 110 دلار برای هر بشکه برسد.

آخرین گزارش رسمی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد قیمت نفت خام سبک ایران در 29 فوریه بیش از 122 دلار و 37 سنت در بازارهای آسیایی معامله شده است.

همچنین نفت خام سبک ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 120 دلار و یک سنت، 118 دلار و 13 سنت و 119 دلار و 78 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که قیمت نفت خام سنگین ایران برای چندین بار در سالجاری میلادی از مرز 120 دلار عبور کرده و با بهای 120 دلار و 85 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.



قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 118 دلار و 52 سنت، 116 دلار و 68 سنت و 118 دلار و 28 سنت معامله شده است.



در مجموع از ابتدای فوریه سال 2012 میلادی تاکنون متوسط قیمت نفت خام سبک ایران به 117 دلار و هفت سنت و بهای نفت خام سنگین ایران به 116 دلار و 15 سنت افزایش یافته است.

در حال حاضر نگرانی از کاهش صادرات نفت عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، احتمال انفجار خطوط لوله نفتی سوریه و یمن، اختلافات نفتی سودان جنوبی و سودان شمالی و افزایش برخی از تنش‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس از مهمترین دلایل افزایش قیمت جهانی نفت هستند.