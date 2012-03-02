حضور مازنیها در انتخابات مجلس نهم پرشور است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر جمعه در بازدید از شعبات اخذ رای در مرکزاستان با بیان اینکه شروع اخذ رای همزمان باسراسر کشور در مازندران اغاز شد افزود: همه صندوقهای صادر شده از طرف ستاد انتخاباتی در محل اخذ رای حضور پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه همه تمهیدات برای حضور حداکثری مردم درصنحه انتخابات فراهم است افزود: مردم با حضور گسترده و حداکثری خود نماینده اصلح انتخاب کنند.

ابراهیمی به حضور گسترده و چشمگیر مردم درساعات اولیه در شعب اخذ رای اشاره کرد و افزود: با تاسی از رفتار و حرکت رهبری در فرصت اولیه مردم حضور پیدا کردند.

وی گفت: مردم استان اگر تخلفی درمحل شعبات اخذ رای مشاهده کردند در اسرع وقت به ستاد انتخابات شهرستان اطلاع رسانی کنند تا ستاد انتخابات پیگیری تخلف را انجام دهند.



معاون سیاسی امنیتی مازندران همزمان با میلاد امام حسن عسکری(ع) با همراه شورای تامین و فرمانداری ساری رای خود رای در مسجد امام حسن عسکری(ع) انداخت.

