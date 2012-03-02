مخالف تحریم و انزوای سوریه هستم / لزوم حل بحران سوریه از راه گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در گفتگو با یک رسانه لبنانی، خواستار گفتگو برای حل بحران سوریه شد.



میشل سلیمان تصریح کرد : نتیجه همه پرسی درباره قانون اساسی جدید سوریه که اخیرا برگزار شد، نشان داد که ملت سوریه خواهان دموکراسی است.



میشل سلیمان در گفتگو با روزنامه السفیر لبنان که امروز جمعه منتشر شد، اظهار داشت : مهمترین نتیجه همه پرسی این بود که ملت سوریه خواهان دموکراسی هستند واین مسئله باید باب گفتگوی ملی را در این کشور بگشاید.



رئیس جمهوری لبنان از تماسهای متقابل میان وی و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خبر داد.



میشل سلیمان گفت : جایگاه سوریه در اتحادیه عرب باید به این کشور برگردانده شود، ما مخالف تحریم هر یک از کشورهای عربی یا منزوی کردن آنها(از جمله سوریه) هستیم.