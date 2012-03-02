تصمیم جدید اتحادیه اروپا علیه دمشق/ نشست اعراب و روسیه درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هفته آینده در ریاض با سرگئی لاوروف همتای روسی خود دیدار خواهند کرد.



این نشست با هدف بررسی اوضاع سوریه برگزار می شود.



محمد الخلیفه از اعضای مجلس امت کویت به رویترز گفت وزیر امور خارجه کویت در یکی از نشستهای پارلمان اعلام کرد نشست فوری در ریاض با حضور سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برای بررسی تمام مسائل مربوط به سوریه در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.



شبکه العربیه به نقل از شیخ صباح خالد الصباح وزیر امور خارجه کویت گزارش داد نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربستان، قطر، بحرین، عمان، کویت و امارات در روز چهارشنبه با حضور سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برگزار می شود.



این در حالی است که یک مسئول در شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد قرار است وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری روز یکشنبه برای برگزاری نشست وارد ریاض شوند، اما از تصمیم سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برای شرکت در این نشست اطلاعی ندارد.



شورای همکاری خلیج فارس که سیاستهای خصمانه ای علیه سوریه در پیش گرفته، اعلام کرده بود اعضای این شورا، سفرای خود را از دمشق فرا می خوانند.



تازه ترین تصمیم اتحادیه اروپا علیه سوریه



خبر دیگر شبکه العربیه گزارش داد کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند در نشست آتی خود، مخالفان سوری موسوم به شورای انتقالی را به رسمیت بشناسند.



اتحادیه اروپا در همسویی با آمریکا، تحریمهای شدیدی را علیه سوریه اعمال کرده است که سبب شده ملت سوریه به شدت از آن متضرر شوند.

