انتخابات آزمونی برای سنجش وفاداری ملت به انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا حسنی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران انتخابات آزمونی برای سنجش میزان وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب و مقام معظم رهبری است، افزود: طی 33 سال گذشته اکثریت مردم در این آزمون سربلند شده چراکه با وجود بارش نزولات جوی و سردی هوا همچنان در صفوف طولانی برای رای دادن حضور یافته اند.

وی حضور مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را لبیک‌ گویی به پیام مقام معظم رهبری دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبری طی ماه جاری برای حضور حداکثری و آگاهانه اقشار مختلف جامعه رهنمودهای حکیمانه‌ ای داشته که این حضور مردم در پای صندوقهای رای نشان‌ دهنده ولایتمداری و اطاعت آنها از مقام عظمای ولایت است.

امام جمعه ارومیه مشارکت گسترده و پرشور مردم در انتخابات را گامی برای تخریب چهره کریه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و ادامه داد: استکبار جهانی شدیدترین هجمه‌ها را علیه نظام و ملت برای کاهش حضور مردم در صحنه و خالی بودن شعب اخذ رای داشتند.

حجت الاسلام حسنی با اشاره به هوشیاری و بیداری ملت مسلمان ایران که همه این توطئه‌ها و فتنه‌ها را در نطفه خفه می کند، اظهار داشت: از نخستین لحظه‌ های آغاز رای‌ گیری مردم از هر صنف، طبقه اجتماعی و اقتصادی برای رای دادن به کاندید مورد نظر خود در شعب اخذ رای حضور یافته‌ اند.

از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.



امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ارومیه حضور می یابند.



در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.



آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.



همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.