افشای قول مخالفان اسد به اسرائیل/ تشدید شکاف میان گروههای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه گزارش داد اسحاق هرتزوگ از وزیران وابسته به حزب کار در کابینه رژیم صهیونیستی خواستار حمایت از گروههای مخالف سوری شده است.



این وزیر صهیونیست همچنین بعد دیگری از رابطه برهان غلیون رئیس مخالفان سوری موسوم به شورای انتقالی و رژیم صهیونیستی را فاش کرد و گفت برخی از اعضای اصلی این شورا به وی(مقام صهیونیست) گفته اند خواهان صلح با اسرائیل هستند.



این وزیر کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است اسامی این افرادی که خواهان سازش با اسرائیل هستند، بنا به دلایل امنیتی امکان ندارد.



پیشتر روزنامه دیلی تلگراف و سایت فارن پلیسی از دستیابی تروریستها به سلاحهای آمریکایی و فرانسوی از جمله موشکهای ضد هواپیما و اقدام عربستان در ارسال سلاح برای شبه نظامیان موسوم به ارتش آزاد از طریق لبنان و ترکیه و شبکه القاعده شکل گرفته از جنبش وهابی سعودی پرده برداشته بودند.



اختلاف و دودستگی در میان گروههای مخالف سوری



خبر دیگر اینکه شورای موسوم به ملی انتقالی در حالی دفتر مشورتی نظامی برای حمایت از گروههای مسلح ضد سوری تشکیل داده است که فرمانده شبه نظامیان موسوم به ارتش آزاد با شرکت در آن مخالفت کرد تا عمق شکاف و دودستگی میان گروههای مخالف را بیش از پیش نمایان کند، مسئله ای که سبب نگرانی شدید حامیان سعودی، قطری، صهیونیستی و غربی آنها شده است.



رویترز به صراحت در گزارشی اعلام کرد به نظر می رسد رهبران شاخه های سیاسی و نظامی اپوزیسیون سوریه درباره حاکمیت شورای نظامی که خبر تشکیل آن در روز پنجشنبه اعلام شد، با یکدیگر اختلاف دارند که نشان دهنده شکاف و دودستگی هایی است که تلاشهای گروههای مخالف سوری را با مانع روبرو می کند.



برهان غلیون رئیس آنچه به شورای ملی سوریه موسوم است، روز پنجشنبه یازدهم اسفند اعلام کرد این شورا، شورای نظامی را برای نظارت بر عملیات مسلحانه در داخل سوریه و سازماندهی آن تشکیل داده است.



وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس اعلام کرد تمام گروههای مسلح در سوریه درباره تشکیل شورای نظامی به توافق دست یافته اند که به مثابه وزارت دفاع خواهد بود، اما ساعاتی نگذشت که ریاض الاسعد سرهنگ فراری ارتش که خود را فرمانده ارتش آزاد می خواند، اعلام کرد در تشکیل این شورای نظامی مشارکت نخواهد کرد.



به هر حال شکاف و دودستگی میان دو گروه مخالف سوری با عنوان شورای ملی و ارتش آزاد هر روز بیشتر می شود، این در حالی است که برخی سوریها از شورای ملی به خاطر حمایت صریح از گروههای مسلح انتقاد کرده اند.



در این زمینه اسامه المنجد یکی از دستیاران غلیون فاش کرد کشورهای زیادی از جمله عربستان پیشنهاد ارسال سلاح برای گروههای مخالف مسلح را ارائه کرده اند.

