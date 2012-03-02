تعقیب افراد مسلح در مرز با اردن/تلاش خطرناک اعراب برای ارسال سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری العرب از وقوع درگیریها میان نظامیان ارتش سوریه و گروههای مسلح در استان درعا در نزدیک مرزهای سوریه با اردن خبر داد.

از سوی دیگر، نظامیان ارتش سوریه پس از بیرون راندن گروههای مسلح از منطقه بابا عمرو حمص، حضور خود را در این مکان تقویت کرده اند، این در حالی است که گروههای مسلح در توجیه شکست خود مدعی شده اند عقب نشینی آنها تاکتیکی بوده است.



تلویزیون سوریه تصاویری از منطقه بابا عمرو پخش و اعلام کرد این منطقه از وجود تروریستها پاکسازی شده است.



رسانه ها همچنین از ورود چندین دستگاه کامیون حامل کمکهای هلال احمر سوریه و کمیته بین المللی صلیب سرخ برای مردم با حمایت ارتش سوریه به منطقه بابا عمرو پس از فرار گروههای مسلح خبر دادند.



خبر دیگر اینکه، گروههای مسلح توانستند ایدیث بوویه خبرنگار فرانسوی را از حمص به لبنان قاچاق کنند، وی هم اکنون در بیمارستان فرانسوی در بیروت بستری است.



از سوی دیگر خبرگزاری سوریه گزارش داد شورای استانبول(گروههای مخالف مستقر در ترکیه موسوم به شورای انتقالی سوریه)، ماموریت خود را به هماهنگی عملیات کشتار و توزیع سلاح در میان تروریستها برای تجاوزگری علیه سوریه منحصر کرده است.



بر اساس این گزارش، شورای استانبول در راستای اجرای دستورات اربابانش در واشنگتن، پاریس، دوحه و ریاض از آمادگی برای توزیع سلاح میان گروههای تروریستی مسلح خبر داده است که از 11 ماه پیش به تجاوزگری خود علیه مردم و مراکز دولتی و خصوصی ادامه می دهند.



سانا اظهارات برهان غلیون رئیس موسوم به شورای انتقالی درباره ارسال سلاح و حمایت از گروههای مسلح در سوریه را نشان دهنده دروغ بودن ادعاهای وی و حامیان سعودی، قطری و غربی اش مبنی بر تمایل به مهار خونریزی و حمایت از شهروندان و همچنین بیانگر عزم آنها برای ادامه کشتار و خشونت در سوریه دانسته است.



بر اساس این گزارش، برهان غلیون در حالی خواستار ارسال سلاح برای گروههای مسلح شده است که اسحاق هرتزوگ از وزیران کابینه رژیم صهیونیستی از دولت این رژیم خواسته است به گروههای سوری کمک کند که انواع سلاحها و موشکهای ضد تجهیزات زرهی، بمب، تفنگ دوربین دار و مینهای اسرائیلی در عملیات ارتش سوریه در لانه های تروریستها کشف شده است.



از سوی دیگر، کویت نیز پس از عربستان و قطر به صراحت خواستار حمایت تسلیحاتی گسترده از گروههای مسلح در سوریه شد تا نشان دهد آل صباح هم همانند رژیمهای آل ثانی و آل سعود هم به دنبال شعله ور کردن آتش جنگ داخلی و فتنه مذهبی در این کشور هستند.



خبر دیگر اینکه مقامات فرانسوی در ادامه سیاستهای ضد سوری خود از بسته شدن سفارت کشورشان در دمشق خبر دادند.

