همه یاری رسان نمایندگان منتخب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: مسئولان باید قدر مردم را بدانند و همواره شکرگذار این نعمت الهی باشند.

وی اظهار داشت: مسئولان باید رای ملت را که بنحو شایسته ای در اختیار آنان قرار گرتفه به آنان برگردانند.

وی ضمن تشکر از دست اندارکاران انتخابات گفت: صندوق ها امانت و ناموس مردم ایران است که دست شما سپرده شده است و باید با اعمال نوعی وسواس مواظب آرای مردم باشید.

آیت الله نورمفیدی گفت: دست اندرکاران هیچ مصلحتی بالاتر از امانتداری مردم و انقلاب و نظام ندارند و به هر که مردم رای دهند، همان از صندوق بیرون خواهد آمد.

امام جمعه گرگان گفت: تاکنون در هیچ یک از انتخابات گذشته تخلفی در ایران روی نداده است و در این دوره نیز همیگونه خود خواهد بود.

وی بیان داشت: در دوره انتخابات هر نامزدی سعی می کند خود را به مردم معرفی کند و انشائ الله شاهد بد اخلاقی انتخاباتی نباشیم.

وی افزود: مردم توجه داشته باشند کاندیداهایی که دیگران را تخریب کنند، شایسته نمایندگی مردم نیستند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به هفته احسان و نیکوکاری گفت: خانوارهای محروم نیازمند توجه مردم هستند و باید به انها یاری کرد.