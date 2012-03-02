شعله ور شدن آتش نفرت از آمریکا در افغانستان/ بی نتیجه بودن سالها جنگ افروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در تحلیلی به بررسی وضعیت ناتو در افغانستان بعد از ارتکاب جنایت قرآن سوزی توسط سربازان آمریکایی در این کشور پرداخته و نوشت: هزاران نفر در خیابانهای این کشور تظاهرات می کنند و پرچمهای آمریکا را به آتش می کشند و شعار مرگ بر اوباما سر می دهند.

نویسنده در ادامه به کشته شدن دو افسر بلند پایه آمریکایی در وزارتخانه افغانستان که اخیرا در این کشور اتفاق افتاد اشاره کرده و تصریح کرد: این اتفاقات این روزها در کابل رخ می دهد در قلب همان شهری که ارتش آمریکا بیش از ده سال در آن جنگ افروزی می کند و به زعم خود با طالبان مبارزه می کند.

مردم افغانستان مدتها پیروزی بر طالبان با کمک آمریکا را با احساسی مخلوط از بدگمانی و امید انتظار می کشیدند. اما حالا نفرت از آمریکاییها حتی در پشت دیوارهای سخت وزارت کشور افغانستان هم بار دیگر شعله ور شده است.

دی سایت در ادامه نوشت: در سالهای گذشته نیز همواره در افغانستان اعتراضات ضد آمریکایی وجود داشت اما این بار این اعتراضات و خشمها شکل تازه ای به خود گرفته است.

این نشریه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب نوشت: به دست آوردن قلبها و مغزهای ملت و یک همکاری همراه با اعتماد با سازمانهای افغانی، ارتش و پلیس این کشور به نظر می رسد که دیگر برای ناتو قابل دست یافتن نیست.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: شرایط بدتر از این هم می تواند بشود. سوزاندن قرآن تنها در چشم مسلمانان عملی ننگین و شرم آور نمی باشد. این جنایت به لیست رسواییها و خطاهای ناتو اضافه شده و صبر افغانها از حضور ناتو در کشورشان را در معرض آزمونی سخت قرار داده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به عذرخواهی کاخ سفید از مردم افغانستان در این باره اظهار داشت: البته این عذرخواهی کمتر کمکی می کند تا مردم خشمگین افغان به خیابانها نیایند. عذرخواهی اوباما به تنهایی کافی نیست.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب نوشت: غرب خسته از جنگ است. حکومتهای کشورهای عضو ناتو و همچنین آلمانیها همواره تاکید می کنند که وظایف خود در افغانستان را تا انتها انجام خواهند داد. البته دیگر هیچ کس به درستی این ادعاهای غرب اعتقاد ندارد.

خستگی از جنگ در بین گروههای ناتو و تمام شدن صبر مردم افغانستان دو عامل تاثیرگذار بر سیاست افغانستان غربیها می باشد. چنین شرایطی ناامیدی شدیدی را در غرب به وجود آورده است. آنها می گویند ما همه تلاش خود را کرده و پول و سربازان زیادی را در این کشور سرمایه گزاری کردیم اما هیچ نتیجه ای نداشت. افغانستان همچنان کشوری عقب افتاده، اصلاح نشده و سراسر خشونت است. تصاویر روزهای گذشته در افغانستان تایید کننده این واقعیت است.

نویسنده در ادامه خشم روزافزون افغانها از ناتو را نتیجه خطاهای این ائتلاف نظامی در این کشور دانسته و با اشاره به اینکه کشورهای غربی مستشاران و کارکنان خود را از افغانستان خارج کرده اند نوشت: برگشت نظامیان ناتو از افغانستان مسئله مهمی است که در اواخر سال 2014 برای آن تصمیم گیری شده است. اما حالا این پرسش مطرح است که آیا این عقب نشینی در چنین شرایطی سرعت بیشتری پیدا می کند. البته به صورت رسمی نه اما به نظر می رسد برگشت ناتو صورتی فرار گونه به خود بگیرد. مثلا شک و تردید در این باره وجود دارد که آیا کارمندان غربی شاغل در وزارتخانه های این کشور مجددا به افغانستان باز خواهند گشت.