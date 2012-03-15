بازگشت "کلاه قرمزی" به تلویزیون/انتقاد بیژن بیرنگ از بازپخش "همسران"

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عنقا، نویسنده مجموعه تلویزیونی "خواجه نصیر الدین طوسی" هفته گذشته از آغاز نگارش فیلمنامه این فیلم در خرداد ماه 91 خبر داد و گفت: هم اکنون مشغول تحقیقات برای نگارش این پروژه است.

وی افزود: همانطور که می‌دانید محمد حسین لطیفی کارگردان این مجموعه است و دکتر علی اکبر ولایتی مشاور تاریخی پروژه "خواجه نصیر الدین طوسی" است. همچنین درصدد هستیم در صورت موافقت حسن بشکوفه، وی به عنوان تهیه‌کننده در این کار حضور داشته باشد.

- مجموعه تلویزیونی "معمای شاه" به تهیه‌کنندگی علی لدنی و کارگردانی محمدرضا ورزی برای شبکه یک تهیه می‌شود. لدنی با بیان اینکه داستان این سریال از زمان تولد محمدرضا تا خروج وی از ایران را در برمی‌گیرد، گفت: شرایطی که شاه در آن رشد کرد، ازدواج وی با ثریا و فوزیه، روابط وی با اشرف و نفوذ این خواهر دو قلویش بر او، و وابستگی شاه به کشورهای غرب و شرق، از جمله مواردی است که در "معمای شاه" به آن توجه شده است.

وی ادامه داد: بخش‌هایی از مبارزه محمدرضا با انقلابیون، دخالت وی در کشور عمان، کودتای 28 مرداد، دخالت انگلیس و امریکا در مسایل حکومتی ایران نیز در "معمای شاه" مطرح شده‌است که مخاطبان را به خوبی به دهه 40 و 50 می‌برد. محمدرضا ورزی و مهدی سجاده‌چی با کمک هم "معمای شاه" را نوشته و پیش‌بینی می‌شود ساخت آن یک سال و نیم بطول بیانجامد.

- نشست خبری مدیر، قائم مقام و تهیه‌کنندگان شبکه آموزش با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات 22 اسفند ماه در شبکه آموزش برگزار شد.

اسرافیل علمداری، قائم مقام شبکه آموزش در این نشست درباره برنامه‌های نمایشی این شبکه در سال آینده گفت: در سال آینده بخش نمایشی اضافه می‌شود. مجموعه‌های نمایشی در زمان‌های کوتاه تهیه و پخش می‌کنیم. همچنین یک مجموعه نمایشی در قالب آیتم‌های کوتاه 15 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی محمدرضا شریفی‌نیا و کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، داوود میرباقری، ضیاءالدین دری، محمدرضا ورزی و ... تولید و پخش می‌کنیم. این مجموعه ماه رمضان سال آینده روی آنتن می‌رود.

- مجموعه تلویزیونی "آخرین شاه، آخرین درباره" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی در پاییز 91 کلید می‌خورد. حامد عنقا هم‌اکنون با مهدی ارگانی مشغول نگارش این سریال به تهیه‌کنندگی محمود رضوی هستند. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلمنامه اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد و ساخت سریال از پائیز شروع می‌شود.

- محمدحسین صوفی، معاون صدای سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه نوورز فصل رادیو است، تاکید کرد فعالیت رادیو نوروزی از 28 اسفند ماه شروع می‌شود و تا 15 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مجموع اطلاعات مورد نیاز مردم همچون وضعیت راه‌ها، داروخانه‌ها، جاده‌ها، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، مراکز خرید و فروش، آب و هوا و ... از طریق رادیو پیام به عنوان رادیو نوروزی ارائه می‌شود.

- بیژن بیرنگ از بازپخش سریالش از شبکه‌ آی‌فیلم اظهار بی‌اطلاعی و نسبت به نپرداختن حق رایت آثارش انتقاد کرد.

این کارگردان سینما و تلویزیون با طرح این پرسش که ‌چرا سریال‌های ما را از شبکه‌های مختلف پخش می‌کنند و هیچ حق کپی رایتی به ما نمی‌دهند؟ ادامه داد: آیا ورثه‌ آقای رسام نباید از بازپخش این سریال چیزی عایدشان شود و یا من و خانواده‌ام نباید حق رایت این سریال را دریافت کنیم.

وی افزود: ماه گذشته نیز شنیدم جام‌جم یکی از سریال‌های ما را پخش کرده، حتی فیلم ویدئویی این سریال‌ها نیز به بازار ارائه می‌شود، اما هیچ چیز نصیب ما نمی‌شود، چرا یک شبکه خصوصی باید "همسران" را پخش کند؟

بیرنگ تاکید کرد: ‌اگر شبکه‌ای مثل آی‌فیلم بخواهد آثار ما را به این صورت پخش کند پس کپی رایت در کجا رعایت می‌شود؟ از سال 73 که ما سریال "همسران" ساخته‌ایم 10 یا 20 بار پخش شده است، بدون اینکه حتی از ما اجازه گرفته شود. به علاوه این سریال‌ها به سی‌دی هم تبدیل و در بازار فروخته می‌شود، اما هیج مبلغی به ما تعلق نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه از پخش شدن "همسران" از آی‌فیلم خوشحال نیست، افزود:‌ در شرایطی طبق قانونی که در سازمان صدا و سیما وجود داشت، مجبور بودیم همه‌ رایت کارمان را واگذار کنیم، اما در آن زمان از ماهواره یا شبکه‌ نمایش خانگی خبری نبود.

- حسین ساری، مدیر مرکز پویانمایی صبا با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی راهبردی این مرکز ایجاد قطب انیمیشن دینی در دنیا است، تصریح کرد: بودجه موجود صبا برای تولید آثار باکیفیت تلویزیون مطلوب بوده و تولید آثار آرتیستیک هنری در دستور کار صبا قرار ندارد.

- حمید شیخ محمدی، مدیر رادیو ایران هفته گذشته در نشست خبری که با خبرنگاران داشت، از بازگشایی دفتر طنز رادیو ایران خبر داد و اعلام کرد در این دفتر نویسندگان متمرکز خواهند شد و شاهد برنامه‌های فاخر طنز خواهیم بود.

- صدیقه اعتماد سعید، مدیر طرح و برنامه رادیو سلامت با اشاره به ویژه برنامه‌های متنوع نوروزی این شبکه رادیویی گفت: این شبکه رادیویی با پخش برنامه‌های متنوع با اقشار مختلف از جمله جوانان هم‌اندیشی خواهد کرد و اواخر فروردین ماه جشنواره "PSA" (آگهی خدمات عمومی) را برگزار می‌کنیم.

- از چندی پیش مسئولان شبکه دو به دنبال مذاکره با ایرج طهماسب، حمید جبلی و حمید مدرسی برای برنامه "کلاه قرمزی" در نوروز بودند. از قرار این مذاکرات نتیجه داد و امسال مجموعه "کلاه قرمزی" بیشتر با محوریت عروسک‌ها پخش خواهد شد و ایرج طهماسب و حمید جبلی به تهیه‌کنندگی حمید مدرسی از اوائل بهمن ماه مشغول طراحی و نگارش آن هستند.

ضبط این مجموعه با تکمیل دکور برنامه از چند روز پیش شروع شده‌است، اما گروه برای پرهیز از حواشی سعی کردند این کار را بدون پوشش خبری و در آرامش کامل تهیه کنند. مجموعه "کلاه قرمزی" در 13 قسمت 40 دقیقه‌ای تهیه می‌شود و قرار است در ایام نوروز هر شب ساعت 20 روی آنتن شبکه دو برود.

- کاظم داداشی، رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات جشنواره رادیو در راستای برنامه‌ریزی دوازدهمین جشنواره و چهارمین اجلاس رادیو و همچنین بر مبنای تاکید معاونت صدا بر مردمی‌تر بودن جشنواره، از راه‌اندازی سه طرح "4+12"، "فراخوان طراحی پوستر" و "طرح انتخاب" برای مخاطبان خبر داد.



- بهرنگ توفیقی، کارگردان سریال "مسیر انحرافی" که برای پخش نوروزی از شبکه سه سیما آماده می‌شود، درباره‌ تفاوت این سریال با سایر طنزهای تلویزیونی گفت: اصراری بر متفاوت بودن نداشتم‌. دوست داشتم قصه‌ خودمان را تعریف کنیم و با جنسی که دوست داشتیم پیش برویم؛ تعمدی در متفاوت بودن وجود نداشت ولی امیدوارم این اتفاق افتاده باشد.



- بهنوش بختیاری بعد از ایام نوروز، پروژه "نه" را در مقام تهیه‌کننده تولید می‌کند. وی در این باره گفت: بعد از ایام نوروز ساخت فیلمی را در مقام تهیه‌کننده شروع خواهم کرد. این فیلم یا به صورت فیلم تلویزیونی یا برای پخش در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود. عنوان موقت این پروژه "نه" است و ‌دارای مضمونی اجتماعی ـ سیاسی است و نواقص، اخلاق و عادات جامعه ایرانی که ممکن است باعث کند شدن رشد ما شود را به تصویر می‌کشد.