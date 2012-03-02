  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

ممنوعیت تردد موتورسیکلتها در اطراف شعب اخد رای

ممنوعیت تردد موتورسیکلتها در اطراف شعب اخد رای

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه تردد هرگونه موتورسیکلت در اطراف محلهای اخذ رای ممنوع است گفت: تردد تمام موتورسیکلتهای 250 سی سی به بالا در سطح شهر ممنوع است.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد محدودیت تردد در اطراف شعبه های اخذ رای و موتورسیکلت ها در پایتخت خبر دادوگفت: با توجه به آغاز رای گیری برای مجلس شورای اسلامی پلیس راهنمائی و رانندگی تهران بزرگ اقدام به اجرا محدودیت هایی برای تردد کرده است.

وی با اشاره به ممنوعیت تردد خودرو های سنگین در شهر تهران افزود: تردد هرگونه خودرو سنگین تا ساعت 24 امشب در شهر تهران ممنوع است و تنها خودرو های حامل سوخت و یا مواد فاسد شدنی می توانند تردد داشته باشند.

سردار رحیمی ادامه داد: پارک هرگونه خودرو در اطراف شعب اخذ رای ممنوع است و درصورت پارک خودرو به شکلی که ایجاد مزاحمت کند خودرو توسط جرثقیل انتقال داده می شود.
 

کد مطلب 1548954

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها