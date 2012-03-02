ممنوعیت تردد موتورسیکلتها در اطراف شعب اخد رای

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد محدودیت تردد در اطراف شعبه های اخذ رای و موتورسیکلت ها در پایتخت خبر دادوگفت: با توجه به آغاز رای گیری برای مجلس شورای اسلامی پلیس راهنمائی و رانندگی تهران بزرگ اقدام به اجرا محدودیت هایی برای تردد کرده است.

وی با اشاره به ممنوعیت تردد خودرو های سنگین در شهر تهران افزود: تردد هرگونه خودرو سنگین تا ساعت 24 امشب در شهر تهران ممنوع است و تنها خودرو های حامل سوخت و یا مواد فاسد شدنی می توانند تردد داشته باشند.

سردار رحیمی ادامه داد: پارک هرگونه خودرو در اطراف شعب اخذ رای ممنوع است و درصورت پارک خودرو به شکلی که ایجاد مزاحمت کند خودرو توسط جرثقیل انتقال داده می شود.

