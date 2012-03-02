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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

عبدالهی:

بارش برف و کولاک خللی در برگزاری انتخابات خلخال نداشته است

بارش برف و کولاک خللی در برگزاری انتخابات خلخال نداشته است

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه خلخال و کوثر گفت: بارش برف همراه با کولاک که از شب پنجشنبه در خلخال و کوثر آغاز شده هیچ خللی در برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه نداشته است.

ذبیح الله عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به رغم بارش برف سنگین در این منطقه بویژه در محورهای مواصلاتی این شهرستان کار رای گیری از مردم در تمام شعبات اخذ رای در حال انجام است.

وی اضافه کرد: هم اکنون سطح جاده های بین شهری و روستایی این شهرستان برفروبی و بازگشایی شده و عوامل برگزاری انتخابات در موعد مقرر در شعبات اخذ رای حاضر شده اند تا رای گیری به خوبی انجام شود.

عبدالهی با اشاره به برگزاری انتخابات روند رای گیری و برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر  به حالت عادی و روان در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون هیچ خللی در برگزاری انتخابات گزارش نشده است.

وی با اشاره به انصراف سه نامزد در حوزه انتخابیه خلخال و کثر یادآور شد: در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه خلخال و کوثر پنج نامزد در صحنه انتخابات حضور دارند.

به گفته فرماندار خلخال سه هزار نفر عوامل اجرایی و نظارتی کار برگزاری انتخابات و رای گیری از مردم شهرستانهای خلخال و کوثر را در 215 شعبه اخذ رای عهده دار هستند.

از حوزه انتخابیه خلخال یک نفر به مجلس می رود.

کد مطلب 1548955

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