بازدید استاندار آذربایجان غربی از شعب اخذ رای در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر جمعه به همراه کاظم علی نژاد مدیر کل انتخابات و قائم مقام ستاد انتخابات، جمعی از مسئولان و خبرنگاران رسانه های گروهی با حضور در شعب اخذ رای از روند رای گیری از مردم بازدید کرد.



وی در جریان این بازدید به شعبه اخد رای 71 و 29 ثابت شهری واقع در محله های عسگرخان و شهید صمدزاده ارومیه رفته و مسائل و مشکلات روند رای گیری از مردم را بررسی و دستورات لازم را برای رفع آنها صادر کرد.



استاندار آذربایجان غربی همچنین در حاشیه بازدید از شعبه 29 ثابت هری واقع در محله شهید صمدزاده ارومیه مسائل و مشکلات شخصی بیش از 50 نفر حاضر در شعبه را بررسی و دستورات لازم برای بررسی بیشتر و اقدامات قانونی صادر کرد.



از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.



امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ارومیه حضور می یابند.



در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.



آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.



همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.